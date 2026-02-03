Украинские предприниматели уже могут подавать заявки на участие в правительственной программе энергетической поддержки.

О начале приема заявок премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила 2 февраля.

Кто получит помощь для ФЛП для обеспечения энергонезависимости, читайте в нашем материале.

Программа поддержки ФЛП до 15 000 гривен: что известно

Инициатива призвана помочь бизнесу частично покрыть расходы и продолжать работу в условиях сложной ситуации с энергоснабжением. Подать заявку на помощь могут представители малого и среднего бизнеса, работающие в социально важных сферах. В частности, аптеки, магазины, пекарни, кафе, мастерские и другие услуги первой необходимости.

В частности, действует программа энергетической поддержки для ФЛП — это быстрый антикризисный механизм для малого бизнеса. Предприниматели второй и третьей групп, имеющие как минимум одного наемного работника, могут получить единовременную безвозвратную выплату в размере от 7 500 до 15 000 гривен, в зависимости от количества работников.

На заседании Кабинета министров был принят пакет мер поддержки, в который входит единовременная денежная помощь для представителей малого бизнеса, работающих в социально важных сферах.

Кто сможет получить помощь ФЛП 2026:

заведения питания;

аптеки;

кофейни;

продуктовые магазины;

пекарни;

другие предприятия первой необходимости.

Предприниматели (ФЛП) 2–3 групп смогут получить разовую выплату от 7 500 до 15 000 гривен, в зависимости от количества наемных работников при условии наличия как минимум одного сотрудника.

Помощь предоставляется единовременно и зависит от количества работников, за которых уплачен единый социальный взнос (ЕСВ). Размер выплаты варьируется от 7 500 до 15 000 гривен.

1 работник — 7 500 грн;

2 работника — 9 000 грн;

3 работника — 10 500 грн;

4 работника — 12 000 грн;

5 работников — 13 500 грн;

6 и более — 15 000 грн.

Полученные средства можно использовать на:

приобретение и ремонт генераторов и другого энергетического оборудования;

покупку топлива для генераторов;

оплату электрической энергии.

Единовременная денежная помощь для ФЛП: как подать заявку

Программа работает по тому же принципу, что и гранты Собственное дело. Подать заявку можно онлайн через портал Дія, в разделе Предпринимательство, выбрав услугу Помощь ФЛП на энергоустойчивость.

Все данные проверяются автоматически, а деньги поступают на Дія.Картку через банки, присоединившиеся к программе: ПриватБанк, Sense Bank, Банк Кредит Днепр, А-банк и monobank.

Помощь ФЛП: кредит на энергооборудование для бизнеса

Также действует льготное кредитование на энергооборудование под 0% годовых. Малый, микро- и средний бизнес может получить до 10 миллионов гривен в рамках программы Доступные кредиты 5-7-9. Проценты банкам компенсирует государство через Фонд развития предпринимательства.

Кредит предоставляется на срок до трех лет. Средства разрешено тратить на генерационное оборудование — когенерационные установки, а также дизельные, бензиновые и газовые генераторы.

Чтобы получить финансирование, предприниматель должен соответствовать требованиям программы 5-7-9, подать заявку в банк-партнер, пройти оценку и дождаться решения.

Сейчас заявки уже принимают 17 банков, остальные присоединятся в ближайшее время. В целом программа будет реализовываться через 43 банка по стране, а обращения на энергокредиты будут рассматриваться в приоритетном порядке.

Эта энергетическая поддержка дает бизнесу возможность работать дальше, сохранять рабочие места и обеспечивать общины необходимыми товарами и услугами даже во время длительных отключений света.

