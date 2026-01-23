Глава уряду Юлія Свириденко повідомила про запровадження додаткової підтримки для підприємців, що працюють в умовах надзвичайної енергетичної ситуації.

Кабмін запровадив додаткову підтримку бізнесу

– Щоб допомогти пройти складний період, на засіданні Кабінету міністрів ухвалили пакет підтримки. Він включає одноразову фінансову допомогу для малого і середнього бізнесу на енергонезалежність… Кредит 0% на енергообладнання для бізнесу, – написала прем’єрка у Telegram.

Вона зазначила, що фізичні особи-підприємці 2–3 груп, які працюють у соціально важливих сферах (заклади харчування, аптеки, кав’ярні, продуктові магазини, пекарні та інші заклади та послуги першої необхідності), зможуть отримати разову виплату у розмірі від 7,5 тис. до 15 тис. грн.

– Розмір виплати залежить від кількості найманих працівників, за умови наявності щонайменше одного працівника. Подача заявки – через портал Дія. Далі заявку верифікують банки-партнери, а Державна служба зайнятості перераховує кошти. Кошти можна витратити на придбання та ремонт енергообладнання, пальне для генераторів та оплату послуг електроенергії, – повідомила голова уряду.

Кредити на енергообладнання

Стосовно безвідсоткового кредиту на енергообладнання, вона повідомила, що підприємства, які відповідають критеріям програми 5-7-9%, зможуть залучити цільовий кредит на придбання генераторів та акумуляторних батарей з нульовою ставкою.

– Різницю компенсує держава через Фонд розвитку підприємництва. Кредити надають майже 50 банків-партнерів програми 5-7–9 строком до 3 років. Максимальна сума кредиту — до 10 млн гривень, – розповіла Свириденко.

За її словами, деталі і дату старту програм оприлюднить Міністерство економіки.

Голова уряду зазначила, що малий та середній бізнес продовжує працювати, попри аварійні відключення через російські обстріли, і через це несе додаткові витрати.

Свириденко подякувала бізнесу за стійкість і відповідальність.

Прем’єр-міністерка додала, що запроваджені рішення допоможуть бізнесу працювати, виконувати функції пунктів незламності та зберігати робочі місця за найскладніших умов в енергетичній сфері.

