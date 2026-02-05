Українці звикли розраховуватися банківськими картками, адже це швидко, зручно та не треба носити з собою готівку. Проте бувають ситуації, коли картка не допоможе. До прикладу, на ринку, у невеликій крамниці або для оплати послуг, де приймають лише готівку. Більшість банків встановлюють певні обмеження на зняття грошей.

Про ліміти на зняття готівки з картки Приватбанку, дізнавайтеся в нашому матеріалі.

Скільки готівки можна зняти з картки Приватбанку за добу

Це залежить від того, де ви будете знімати гроші.

Денний ліміт на зняття готівки з картки Приватбанку у відділеннях:

до 100 000 гривень на добу , згідно з постановою НБУ №18 У касах банку клієнти можуть знімати з рахунку, згідно з постановоювід 24 лютого 2022 року.

Якщо потрібна більша сума, її бажано замовити заздалегідь через Приват24 (розділ Сервіси, Замовлення готівки) або зателефонувати на номер 3700.

Якщо ж картка видана іншим банком, ліміт становить 20 000 гривень за одну операцію та не більше 20 000 гривень на день.

Для іноземної валюти діє обмеження — не більше 100 000 гривень у еквіваленті на день.

У відділеннях, що працюють на територіях із ризиком окупації, іноземну валюту видають лише за наявності коштів у касі та з дозволу керівника відділення — згідно з поточною ситуацією. Це регулюється постановою НБУ №30 від 1 березня 2022 року.

Скільки можна зняти готівки з картки Приватбанку за день у банкоматі

Через банкомат з картки ПриватБанку можна знімати до 20 000 гривень кожні три години, але не більше 100 000 гривень на добу. Якщо картка іншого банку, то обмеження — 20 000 гривень за одну операцію й також не більше 20 000 гривень на три години.

Якщо використовується послуга Зняти без картки, то перше зняття обмежене 4 000 гривень протягом доби. Надалі — до 4 000 гривень за одну транзакцію, але не більше 20 000 гривень загалом у межах п’яти операцій на добу.

Інші способи зняття готівки включають отримання коштів під час оплати товару. Наприклад, у супермаркетах і магазинах АТБ, Сільпо, Fozzy, Фора, VARUS, ЛотОК — до 2 000 гривень, у NOVUS і ROSHEN — до 500 гривень. На АЗС WOG, OKKO, БРСМ-Нафта — також до 500 гривень, а на Укрнафті — до 5 000. В окремих аптеках, зокрема Біла ромашка, також можна зняти готівку під час покупки.

Денний ліміт на зняття готівки з картки Приватбанку за кордоном

За кордоном за гривневими рахунками немає денного ліміту на зняття готівки з картки Приватбанку. Попри це, діє тижневий ліміт — до 12 500 гривень у еквіваленті на сім днів, замість попередніх 50 000 гривень на місяць.

Якщо картка відкрита в доларах чи євро — дозволено знімати до 100 000 гривень на добу в еквіваленті. Комісія ПриватБанку за зняття готівки за межами України — 2%.

Джерело: ПриватБанк

