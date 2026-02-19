Через війну чимало українців опинилися у скрутних обставинах і потребують підтримки. Особливо це стосується тих, хто був змушений покинути свої домівки або переїхав у безпечніші регіони.

Міжнародні гуманітарні організації продовжують зосереджувати увагу на допомозі цій категорії населення.

У березні 2026 року низка програм передбачає фінансову підтримку для українців. Далі розповідаємо, хто та як зможе отримати грошову допомогу для українців у березні 2026.

Допомога від міжнародних організацій з 1 березня: х

З початку березня грошову допомогу українцям зможуть отримати внутрішньо переміщені особи, багатодітні сім’ї, пенсіонери, люди з інвалідністю та жителі прифронтових або нещодавно деокупованих територій. Також на фінансову допомогу можуть розраховувати ті, хто втратив житло через бойові дії.

Особлива увага приділяється малозабезпеченим сім’ям, матерям-одиначкам та літнім людям, що залишилися самі, а також родинам із дітьми з інвалідністю.

Виплати, як правило, тривають три місяці, іноді з можливістю продовження до півроку. Кошти зараховуються на банківські рахунки або видаються через відділення Укрпошти. Реєстрація відбувається через офіційні сайти організацій та перевірені сторінки у соцмережах.

Важливо пам’ятати: жодна організація не просить дані банківських карток або паролі. Передача такої інформації стороннім особам може призвести до шахрайства.

Більшість програм реалізуються у співпраці з місцевою владою, яка формує списки тих, хто справді потребує допомоги.

Грошова допомога з 1 березня від Естонської ради у справах біженців

Програма підтримки Естонської ради у справах біженців розрахована на обмежену кількість домогосподарств у певних областях. Мета – допомогти людям, які постраждали через війну, відновити власну справу або знайти нові джерела доходу.

У транзитному центрі в Запоріжжі продовжує роботу програма підтримки людей, які були змушені евакуюватися з прифронтових громад Запорізької області через активні бойові дії.

Центр функціонує з листопада 2025 року та забезпечує критично важливу допомогу: оформлення статусу ВПО, відновлення документів, соціальні та юридичні консультації, медичну та психологічну підтримку, харчування й тимчасове проживання.

За фінансової підтримки Європейського Союзу через EU Civil Protection & Humanitarian Aid у партнерстві з Acted Ukraine у рамках цієї програми кожна особа може отримати грошову допомогу в розмірі 10 800 грн на три місяці.

Надані кошти дозволяють придбати найнеобхідніше: ліки, продукти, засоби гігієни, одяг або оплатити тимчасове житло. Програма в центрі спрямована на підтримку людей у найскладніший період після евакуації, коли фінансова опора особливо важлива для поступового відновлення базової стабільності.

Грошова допомога українцям з 1 березня 2026 від Норвезької ради у справах біженців (NRC)

Норвезька рада у справах біженців в Україні продовжує прийом заявок на отримання грошової допомоги. Подати заявку можна до 26 лютого 2026 року.

Водночас подати заявку можуть не всі охочі. Програма охоплює лише окремі категорії домогосподарств. Йдеться про:

тих, хто проживає на територіях, де тривають бойові дії,

був змушений залишити своє житло через війну,

повернувся до звільнених територій.

Усі заявки, подані в межах встановленого періоду, розглядатимуться на рівних умовах. Черговість подачі не впливає на рішення, тому немає потреби подавати заявку в перший день. Під час відбору враховуватиметься місцеперебування домогосподарства, його склад, статус переміщення, а також вплив воєнних дій.

На одну заявку може бути зазначено не більше п’яти осіб. Якщо домогосподарство більше за кількістю, дозволяється подати дві окремі заявки з різними повнолітніми представниками.

Повторення одних і тих самих осіб у кількох анкетах вважатиметься дублюванням, і такі заявки будуть видалені. Якщо подано кілька заявок з однаковим складом домогосподарства, до розгляду береться лише остання.

Домогосподарством вважається група людей, які проживають разом та ведуть спільний бюджет. Це можуть бути як члени однієї родини, так і люди з різних сімей, які мешкають разом. Домогосподарства, які отримували грошову допомогу від Норвезької ради у справах біженців або інших гуманітарних організацій протягом останніх шести місяців, можуть не бути відібрані для участі в програмі.

Подальший розгляд заявок відбуватиметься у кілька етапів. З 27 лютого заявники матимуть можливість перевірити статус поданої анкети. До 11 березня триватиме відбір заявок та оновлення статусів. До 27 березня передбачено уточнення даних і перерахування грошової допомоги домогосподарствам, які будуть відібрані.

Заявку подає повнолітній представник домогосподарства.

Документи, необхідні для подачі заявки:

паспорт або ID-картка;

довідка внутрішньо переміщеної особи (за наявності);

свідоцтва про народження дітей;

ідентифікаційний код для кожного члена домогосподарства віком від 18 років;

банківський рахунок у форматі IBAN.



Документи мають бути надані у вигляді чітких, кольорових зображень, на яких добре видно всю інформацію.

Допомога від Червоного Хреста у березні 2026 року

Червоний Хрест надає фінансову допомогу у прифронтових регіонах – по 10 800 грн на члена родини на три місяці.

У Сумській області триває прийом заявок на отримання гуманітарної допомоги для родин з дітьми. Реєстрацію проводить Товариство Червоного Хреста України через свою обласну організацію. Подати заявку можна до 28 лютого 2026 року включно, і програма діє виключно на території Сумщини.

Допомога передбачена для сімей, у яких виховуються діти віком до 4 років включно. Участь у реєстрації можуть брати родини, що належать до визначених категорій вразливості, зокрема внутрішньо переміщені особи, які отримали цей статус з 2022 року, а також сім’ї, де є особи з інвалідністю.

Звертається увага, що кожна дитина віком до чотирьох років має бути зареєстрована окремо. Це означає, що форма заповнюється індивідуально на кожну дитину.

Також надається фінансова підтримка у форматі мікрогрантів від Українського Червоного Хреста за підтримки Французького Червоного Хреста. Йдеться про грантову програму для домогосподарств у Богодухівській громаді Харківської області, яка спрямована на започаткування, відновлення або розвиток мікробізнесу у продовольчому секторі.

Реєстрація на участь у програмі триває, а відбір учасників здійснюється на конкурсній основі з урахуванням соціальної вразливості. Максимальний розмір мікрогранту становить до 145 398 гривень. Обов’язковими умовами участі є проходження навчання в Бізнес-школі, а також підготовка та подання бізнес-плану.

Після попереднього відбору кандидати отримують форму для розробки бізнес-плану. Далі програма передбачає перевірку даних, навчальний етап, фінальний конкурсний відбір і надання фінансування у два етапи з подальшим моніторингом використання коштів.

Отримати мікрогрант можуть домогосподарства, які належать до вразливих категорій населення. Перевага надається внутрішньо переміщеним особам, багатодітним та одиноким батькам, людям з інвалідністю, особам віком від 65 років, ветеранам та демобілізованим військовим.

Український Червоний Хрест продовжує надавати саме таку форму допомоги, поєднуючи фінансову підтримку з навчанням і супроводом.

На інфографіці організації також показано, яким чином вона підтримувала українців під час енергетичної кризи, зокрема через гуманітарну допомогу, екстрені заходи реагування та програми підвищення стійкості громад.

Допомога з березня 2026 року від ООН

ООН продовжують надавати грошову та гуманітарну допомогу українцям, однак через скорочення фінансування програми підтримки нині охоплюють значно менше людей. Якщо раніше допомогу отримували мільйони, то зараз вона спрямована передусім на найбільш уразливі категорії населення.

Як повідомили представники Всесвітньої продовольчої програми ООН, щомісяця різні види підтримки отримують понад 600 тисяч українців. Про це в коментарі медіа розповіли керівник відділу зв’язків з громадськістю Антуан Валлас та керівник напряму постачання Мустафа Аудін.

За їхніми словами, допомога може надаватися у кількох форматах. У разі обстрілів або вимушеної евакуації люди можуть отримати разову грошову виплату у розмірі 10 800 гривень. Також передбачена щомісячна фінансова підтримка — по 1 200 гривень для окремих категорій отримувачів.

Окрім грошових виплат, ВПП ООН надає продуктові набори вагою близько 13 кілограмів. Таку допомогу отримують мешканці населених пунктів, де спостерігаються перебої з роботою магазинів або суттєве зростання цін через близькість до зони бойових дій.

Програми підтримки діють у семи областях України:

Харківській,

Донецькій,

Запорізькій,

Дніпропетровській,

Херсонській,

Миколаївській,

Сумській областях.

Отримувачами допомоги є переважно пенсіонери, люди з інвалідністю та багатодітні родини.

Водночас у ООН наголошують, що самостійної реєстрації на отримання допомоги не передбачено. Формування списків здійснюють партнери організації безпосередньо у громадах. Через обмежені ресурси кількість отримувачів скорочена — нині допомогу отримують близько 600 тисяч осіб, тоді як раніше ця цифра сягала 1,7 мільйона.

Грошова допомога українцям від ЮНІСЕФ у 2026 році: що відомо

ЮНІСЕФ не залишається осторонь підтримки України та продовжує реалізовувати масштабні програми допомоги для регіонів, що постраждали від війни. Зокрема, у 2026 році організація планує спрямувати значне фінансування на потреби Донецької області.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін після робочої зустрічі з керівником Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде. За його словами, цього року організація передбачила 11,8 мільйона доларів на підтримку Донеччини, з яких 2,5 мільйона доларів планується використати на заходи, пов’язані з проходженням зимового періоду.

Керівник області зазначив, що ЮНІСЕФ системно підтримує регіон і реагує на ключові виклики, з якими стикається Донеччина в умовах війни.

Він також нагадав, що у 2025 році організація спрямувала понад 14 мільйонів доларів на відновлення систем водопостачання, забезпечення роботи критичної інфраструктури, надання грошової допомоги родинам з дітьми, підтримку евакуйованих мешканців та розвиток послуг у сфері ментального здоров’я.

За його словами, завдяки цій підтримці сотні тисяч людей отримали доступ до води, тисячі сімей у прифронтових громадах – необхідну допомогу, а також продовжили роботу дитячі простори й мобільні команди, які надають індивідуальну підтримку родинам.

