NRC – це міжнародна гуманітарна організація, яка вже багато років працює в Україні та регулярно підтримує людей, що постраждали від війни. NRC надає українцям різні види допомоги, зокрема грошову підтримку, щоб родини могли самостійно покривати базові потреби.

Що відомо про нову допомогу від Норвегії та як її отримати, читайте в нашому матеріалі.

Грошова допомога від NRC: хто може подати заявку та за яких умов

В Україні знову стартує реєстрація на отримання грошової допомоги від NRC – Норвезької Ради у справах біженців. У понеділок, 16 лютого, рівно о 12:00 за київським часом, NRC в Україні розпочне прийом заявок у межах програми грошової допомоги для населення. Прийом заявок триватиме до 25 лютого.

Зараз дивляться

Хто може отримати грошову допомогу від Норвегії:

люди, що проживають у районах, де тривають бойові дії;

ті, хто був змушений покинути свій дім через війну;

громадяни, які повернулися на деокуповані території.

Після подачі заявки додатково оцінюється соціально-економічна вразливість сім’ї. Саме цей фактор визначає, кому допомога потрібна найбільше.

Допомогу можуть не надати, якщо:

заявник перебуває за межами України;

домогосподарство вже отримувало грошову допомогу від NRC або інших гуманітарних організацій менше ніж 6 місяців тому;

у заявці є помилки або неповні дані;

не підтверджена геолокація під час подачі анкети.

Навіть якщо ви вже отримували допомогу від NRC раніше, повторно подати заявку дозволено, за умови дотримання інших критеріїв.

Скільки грошей виплачують

Сума грошової допомоги залежить від складу домогосподарства та рівня вразливості. Розмір виплат визначається правилами програми та може відрізнятися для різних сімей.

Які документи потрібні для отримання допомоги від NRC

Перед заповненням форми варто підготувати:

паспорт або ID-картку;

довідку ВПО (за наявності);

свідоцтва про народження дітей;

ІПН усіх членів домогосподарства від 18 років;

банківський рахунок у форматі IBAN (соціальні та єПідтримка не підходять);

документи, що підтверджують вразливість: інвалідність, пенсійний статус, багатодітність, одиноке батьківство, вагітність або серйозні захворювання.

Фотографії документів мають бути чіткими, кольоровими та зробленими горизонтально.

Допомога від Норвегії: подати заявку

Заявка подається безкоштовно і лише через офіційну онлайн-платформу NRC. Форму потрібно відкривати у звичайному браузері на телефоні або комп’ютері. Не рекомендується переходити за посиланням через застосунки Telegram чи Facebook, оскільки це може спричинити технічні помилки під час заповнення анкети.

Під час подачі заявки необхідно обов’язково дозволити доступ до геолокації, адже система перевіряє фактичне місцезнаходження заявника. Також важливо уважно заповнити всі поля та відповісти на кожне запитання без винятку.

До розгляду береться тільки остання подана заявка, а усі попередні автоматично видаляються.

Розгляд заявки зазвичай триває 5–6 тижнів. Якщо в анкеті знайдуть помилки, процес може затягнутися.

Статус заявки можна перевіряти онлайн через платформу NeedAid, використовуючи свій ідентифікаційний код і номер телефону.

У разі схвалення заявки гроші перераховують через фінансові установи, зокрема Raiffeisen Bank, RedRose або MoneyGram.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.