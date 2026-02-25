Цього року індексація пенсій в Україні становитиме 12,1%. Очікується, що підвищення пенсій відбудеться з 1 березня.

Відповідне рішення затвердив Кабінет міністрів України, поінформувала прем’єр Юлія Свириденко.

Індексація пенсій з 1 березня: що відомо

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін раніше заявляв, що бюджет Пенсійного фонду на 2026 рік уже затверджено.

– Це означає передбачуваність, в першу чергу – для понад 10 млн пенсіонерів. Бюджет збалансований, бездефіцитний, становить понад 1,2 трлн грн. З 1 березня передбачена індексація на 12,1%, – заявив міністр.

За його словами, цьогорічний бюджет ПФУ передбачає середній розмір пенсії розміром 6,5 тис.

У той же час понад 4,3 млн пенсіонерів мають пенсію за віком нижче від 6 тис. грн.

Саме тому Мінсоцполітики готує нову пенсійну модель, для якої намагаються розробити відповідний законопроєкт.

– Передбачена гарантована базова виплата, яка не може бути нижча 6 тис. грн, солідарна частина з максимально прямим зв’язком між внесками і пенсією без впливу випадкових чинників, як-от рік виходу на пенсію, і професійні пенсії замість спеціальних. Ми сподіваємося, що законопроєкт, який ми внесемо, буде розглянутий у пріоритетному порядку і підтриманий, – підсумував Улютін.

Мінімальна та максимальна суми індексації: що відомо

Міністр соцполітики Денис Улютін розповів в інтерв’ю РБК, що після перерахунку пенсій виплати мають зрости не менше ніж на 100 гривень і не більше ніж на 2 595 гривень.

Таким чином, навіть у разі невеликого розрахункового підвищення людина все одно отримає щонайменше 100 гривень. У той же час максимальний розмір індексації обмежений сумою 2 595 гривень.

Очікується, що пенсії індексують усім категоріям пенсіонерів, ключаючи внутрішньо переміщених осіб.

Зазначається, що сума індексації буде виплачена одночасно з пенсією, тож після поновлення виплати пенсій ВПО, вона отримає всі належні їй кошти за весь період призупинення, включаючи нараховані суми індексації.

Підвищення отримають, зокрема, такі категорії пенсіонерів:

пенсіонери загальної системи (державне пенсійне страхування);

військові пенсіонери;

особи з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи;

отримувачі пенсій за особливі заслуги;

колишні працівники органів місцевого самоврядування тощо, яким пенсія обчислена за раніше діючими “спеціальними” умовами;

постраждалі від нещасних випадків на виробництві.

Крім того, зростуть мінімальні пенсійні виплати:

з 3758 грн до 4213 грн — для пенсіонерів від 80 років за наявності не менше 25 років стажу у чоловіків і 20 років у жінок, а також пенсіонерів у віці від 65 років, які не працюють і мають повний страховий стаж (35/30 років відповідно);

— для пенсіонерів від 80 років за наявності не менше 25 років стажу у чоловіків і 20 років у жінок, а також пенсіонерів у віці від 65 років, які не працюють і мають повний страховий стаж (35/30 років відповідно); з 3613 грн до 4050 грн — для пенсіонерів віком понад 70 років із повним страховим стажем;

— для пенсіонерів віком понад 70 років із повним страховим стажем; з 3323 грн до 3725 грн — для пенсіонерів віком до 70 років із повним страховим стажем;

— для пенсіонерів віком до 70 років із повним страховим стажем; з 3038 грн до 3406 грн — для пенсіонерів з меншим страховим стажем.

Хто не отримає індексацію пенсій

Денис Улютин уточнив, що до переліку тих, хто не отримає індексації пенсій, увійдуть:

пенсіонери, чиї виплати вже підвищені державою до мінімального гарантованого рівня для найуразливіших;

ті, хто отримує максимальну пенсію розміром 25 950 грн;

прокурори та судді у відставці.

Він додав, що проблему доплат до мінімальних пенсій і різних “зарплатних баз”, з яких у різні роки призначалися пенсії, хочуть вирішити в межах комплексної пенсійної реформи.

Що відомо про підвищення пенсій в Україні

Індексація пенсій в Україні передбачена Законом України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування ще з 2004 року як механізм компенсації зростання цін і зарплат. Однак через фінансову кризу у 2014-2016 роках індексацію було призупинено.

Після пенсійної реформи 2017 року індексацію відновили, але її дату та порядок проведення передали на рішення уряду в межах бюджету Пенсійного фонду.

Відтоді підвищення пенсій пенсіонерам з 1 березня стало сталою практикою, а механізм індексації прив’язали до інфляції та зростання середньої зарплати.

З 2019 року індексація пенсій з 1 березня проводиться регулярно. Для пенсіонерів, які вийшли на пенсію до 31 грудня 2018 року, щорічне підвищення пенсій виглядало так:

2021 рік – +11%

2022 рік – +14%

2023 рік – +19,7%

2024 рік – +7,96%

2025 рік – +11,5%

Таким чином, індексація пенсій пенсіонерам з 1 березня стала основним інструментом державної політики у сфері соціального захисту, а підвищення пенсій з 1 березня напряму залежить від інфляції та динаміки середньої зарплати.

Саме ці показники визначають, на скільки зростуть пенсії з березня кожного року.

Раніше Факти ICTV писали, як розрахувати розмір пенсії в Україні, що знадобиться та як виглядає формула.

Джерело : Минсоцполитики

