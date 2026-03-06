Наприкінці лютого українці отримали виплати за програмою національного кешбеку. Йдеться про кошти, нараховані за покупки, здійснені у грудні. Однак для частини громадян ця виплата стала несподіванкою, і не тому, що гроші прийшли, а тому, що вони надійшли лише за один місяць.

Чи буде виплата національного кешбеку за січень, читайте в нашому матеріалі

Чому не приходить кешбек за січень

У лютому українці мали отримати виплати одразу за два місяці, а саме за грудень та січень. Саме так було минулого року, тому багато учасників програми очікували подвійного нарахування.

Втім на картки надійшли лише гроші за грудень. Це викликало хвилю запитань серед користувачів програми, адже багато хто розраховував на більшу суму.

Кешбек за січень: коли буде виплата

Проте у Дії запевнили, що кошти за січень українці все ж отримають.

– Кешбек за січень буде! Точні дати виплат січневого кешбеку ще уточнюються. Проте він уже готується слідом за грудневими нарахуваннями та зовсім скоро також буде на вашій картці, – повідомили в Дії.

Водночас у повідомленні не називають конкретних дат, коли виплатять кешбек за січень. У Дії пояснюють, що точних термінів ще не знають, оскільки Міністерство економіки поки не повідомило остаточний графік перерахування коштів.

Попри це, сам факт майбутньої виплати вже підтверджений. Тож очікуємо повідомлення від Мінекономіки, коли буде виплата кешбеку за січень.

Що таке національний кешбек

Національний кешбек — це державна програма підтримки споживачів та українського бізнесу. Її суть полягає в тому, що громадяни отримують часткове повернення коштів за покупки українських товарів.

Гроші нараховуються на спеціальну банківську картку після оплати товарів, які беруть участь у програмі. Отримані кошти не можна зняти готівкою, але їх дозволено витрачати на нові покупки.

Нагадаємо, що з 1 березня починає діяти оновлена система диференційованого кешбеку. Вона передбачає повернення 15% вартості на непродовольчі товари, а також на сири й окремі позиції бакалійної продукції.

Водночас 5% кешбеку нараховуватимуть за покупки продуктів харчування (за винятком твердих і м’яких сирів), безалкогольних напоїв, аптечних товарів та продукції для саду й городу.

Останнім часом перелік магазинів, де доступна оплата кешбеком, суттєво розширився. Якщо на початку програми таких точок було відносно небагато, то тепер до неї поступово приєднуються великі торговельні мережі.

Зокрема, витратити нараховані кошти можна в магазинах таких мереж, як АТБ та Varus. Повний перелік магазинів тут.

