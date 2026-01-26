Прийом заявок на отримання тисячі гривень зимової підтримки від Зеленського завершено. Проте українці, які раніше подали заявки, продовжують отримувати кошти на картку Національний кешбек.

В яких магазинах можна витратити 1 000 Зимової підтримки, читайте в нашому матеріалі.

В яких магазинах можна витратити 1 000 від Зеленського

Ми опинилися у списку щасливчиків, які першими отримали тисячу гривень у межах програми Зимова підтримка, тож вирішили провести есперимент та спробували витратити ці гроші одразу. На жаль, не вдалося поповнити мобільний рахунок.

Зараз дивляться

На сайті Мінекономіки зазначено, що сплатити послуги мобільного зв’язку або оплатити інтернет цими коштами не можна. Адже з 22 листопада умови використання коштів у межах програм Національний кешбек та Зимова підтримка змінилися.

Ба більше, тепер гроші в межах Національного кешбеку та програми Зимова підтримка не можна витратити на подорожі, транспорт, кінотеатри, театри, музеї та спортивні послуги. Проте на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства зазначено, що кошти можна використати на продукти харчування в магазинах та супермаркетах.

У магазині Аврора нам повідомили, що 10% кешбеку за товари українського виробництва зараховується на картку, але використати кошти Зимової підтримки на продукти харчування в мережі поки що не можна.

У мережі книжкових магазинів Yakaboo на наш запит уточнили, що оплатити книги в межах Зимової 1 000 грн можна лише за наявності спеціальної позначки — синьої сніжинки. Якщо ж на книзі немає цієї позначки, розплатитися тисячею гривень від Зеленського, або коштами Зимової підтримки не вдасться.

Магазини, в яких можна витратити 1 000 Зимової підтримки

З 11 грудня українці отримали можливість купувати вітчизняні продовольчі товари (окрім підакцизних), що беруть участь у програмі, використовуючи кошти державних ініціатив Зимова підтримка та Національний кешбек. Першими таку опцію запустили мережі Fozzy Group (Сільпо, Фора, THRASH!ТРАШ!, Fozzy) та Близенько.

За даними Міністерства соціальної політики, перелік торговельних мереж, де можна витратити зимову тисячу на продукти харчування українського виробництва, розширився до 10. Із 18 грудня до програми долучилися ще п’ять мереж – Auchan, SPAR, VARUS, Torba, а також Сім23 і Сімі.

Також українцям стала доступна можливість онлайн-покупок — на маркетплейсі MAUDAU тепер можна розраховуватися карткою Національний кешбек.

24 грудня у Дії повідомили про розширення переліку магазинів, де можна витратити тисячу гривень зимової підтримки від Зеленського, яка надходить на картку Національний кешбек. До програми тепер долучилися NOVUS, LIGA PRIM, онлайн-магазин ROZETKA.

Проте використати кошти непросто. Ми спробували оплатити подарунки через ROZETKA, але зробити це одразу не вдалося. Як пояснили у мережі магазинів, кошти програми можна витратити лише на товари з відповідними позначками – це книжки та продукти харчування українського виробництва.

Ми також вирішили придбати солодощі у магазині Varus, але і тут стикнулися з обмеженнями програми. У магазині пояснили, що оплатити карткою Національний кешбек можна лише товари, які під час сканування на касі позначені жовто-блакитним прапорцем. Це означає, що саме такі товари беруть участь у програмі. Водночас вагові товари, навіть якщо вони українського виробництва, наприклад цукерки або печиво, ми придбати не змогли.

Нам вдалося купити печиво та пряники. Тож покупцям слід уважно дивитися на позначки біля товарів, щоб скористатися програмою правильно.

Міністерство економіки повідомило про подальше розширення торгової мережі, в якій українці можуть розраховуватися коштами програм Зимова підтримка та Національний кешбек. До ініціативи приєдналися ще чотири ритейлери – АТБ, Таврія В (разом із делікатес-маркетами Космос і супермаркетами Пюре), Дивоцін та ЛотОК. Загалом по всій країні додалося майже 1 650 нових торгових точок.

Відтепер у цих мережах можна купувати продукти харчування українського виробництва, за винятком підакцизних товарів, використовуючи кошти Зимової підтримки та Національного кешбеку.

Також у міністерстві зазначили, що найближчим часом до програми долучаться мережі Епіцентр та Рукавичка.

Водночас отриману тисячу гривень Зимової підтримки необхідно використати до 30 червня 2026 року, інакше невитрачені кошти будуть повернуті до державного бюджету.

З 22 листопада програми Національний кешбек та Зимова підтримка об’єднали, щоб зробити умови використання коштів у обох програмах спільними. Тому зараз триває процес їхньої синхронізації.

На урядовій гарячій лінії пояснили, що точний перелік MCC-кодів, за якими можна здійснювати оплату в межах програми Зимова підтримка, можна знайти в постанові Кабміну №1443.

Там також наголосили, що купити продукти харчування можна буде в магазинах і супермаркетах з MCC-кодом 5411. Крім того, планується, що витратити кошти можна буде у точках із MCC-кодом 5499. Це ринки, спеціалізовані магазини та точки продажу напівфабрикатів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.