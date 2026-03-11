Пенсіонери, а також люди з соціально вразливих категорій населення щомісяця очікують на державні виплати. Попри війну, держава продовжує виконувати свої соціальні зобов’язання та фінансувати допомогу громадянам.

Чи було фінансування соціальних виплат та скільки грошей вже виплатили у ПФУ, читайте в нашому матеріалі.

Коли буде фінансування соціальних виплат у березні 2026 року

У Пенсійному фонді України повідомили, чи було фінансування соціальних виплат у березні.

Зараз дивляться

Станом на 10 березня вже профінансовано:

На пенсії спрямували 30 млрд грн: із них 5 млрд грн виплачено через АТ Укрпошта, а 25 млрд грн — через уповноважені банки.

4,6 млрд грн виділено на житлові субсидії та пільги.

На страхові виплати спрямували 2 млрд грн, з яких 0,8 млрд грн пішло на оплату лікарняних.

Ще 2,2 млрд грн витрачено на фінансування соціальних виплат у березні, зокрема на державні допомоги та інші виплати.

Також у фонді зазначили, що протягом березня фахівці надали 588,4 тисячі послуг людям, які звернулися до органів Пенсійного фонду.

Нагадаємо, що Пенсійний фонд України підбив підсумки фінансування соціальних виплат за лютий 2026 року. У відомстві повідомили, що протягом місяця на пенсії українцям спрямували 68,5 млрд гривень.

За інформацією ПФУ, частину коштів громадяни отримали через АТ Укрпошта — 8,6 млрд грн, ще 59,9 млрд грн було виплачено через уповноважені банки. Порівняно із січнем обсяг фінансування зріс, адже тоді на пенсійні виплати спрямували 65,6 млрд грн, тобто у лютому сума збільшилася приблизно на 2,9 млрд грн.

Окрім пенсій, фонд профінансував і низку інших соціальних виплат. Зокрема, 3,6 млрд грн виділили на страхові виплати, з яких 2,3 млрд грн спрямували на оплату лікарняних.

Ще 4,6 млрд грн пішло на житлові субсидії та пільги. На державні допомоги та інші соціальні виплати спрямували 9,4 млрд грн.

У Пенсійному фонді також повідомили, що протягом лютого громадяни активно зверталися за послугами. Загалом органи ПФУ надали понад 1,5 млн послуг людям, які звернулися до установи з різних питань — від оформлення пенсій до отримання довідок чи консультацій.

Тим часом у застосунку Дія повідомили новини і для учасників програми Національний кешбек. Там зазначили, що виплати за січень 2026 року все ж відбудуться, однак точну дату поки що не називають.

Національний кешбек — це державна програма, за якою українці можуть отримувати частину витрачених коштів назад за купівлю товарів українського виробництва.

Після оплати карткою у магазинах, що беруть участь у програмі, частина суми накопичується на спеціальному рахунку, а згодом ці гроші виплачують користувачам.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.