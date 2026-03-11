Пенсионеры, а также люди из социально уязвимых категорий населения ежемесячно ожидают государственных выплат. Несмотря на войну, государство продолжает выполнять свои социальные обязательства и финансировать помощь гражданам.

Было ли финансирование социальных выплат и сколько денег уже выплатили в ПФУ, читайте в нашем материале.

Когда будет финансирование социальных выплат в марте 2026 года

В Пенсионном фонде Украины сообщили, было ли финансирование социальных выплат в марте.

По состоянию на 10 марта уже профинансировано:

На пенсии направили 30 млрд грн: из них 5 млрд грн выплачено через АО Укрпочта, а 25 млрд грн — через уполномоченные банки.

4,6 млрд грн выделено на жилищные субсидии и льготы.

На страховые выплаты направили 2 млрд грн, из которых 0,8 млрд грн пошло на оплату больничных.

Еще 2,2 млрд грн потрачено на финансирование социальных выплат в марте, в частности на государственные пособия и другие выплаты.

Также в фонде отметили, что в течение марта специалисты предоставили 588,4 тысячи услуг людям, которые обратились в органы Пенсионного фонда.

Напомним, что Пенсионный фонд Украины подвел итоги финансирования социальных выплат за февраль 2026 года. В ведомстве сообщили, что в течение месяца на пенсии украинцам направили 68,5 млрд грн.

По информации ПФУ, часть средств граждане получили через АО Укрпочта — 8,6 млрд грн, еще 59,9 млрд грн было выплачено через уполномоченные банки. По сравнению с январем объем финансирования вырос, ведь тогда на пенсионные выплаты направили 65,6 млрд грн, то есть в феврале сумма увеличилась примерно на 2,9 млрд грн.

Кроме пенсий, фонд профинансировал и ряд других социальных выплат. В частности, 3,6 млрд грн выделили на страховые выплаты, из которых 2,3 млрд грн направили на оплату больничных.

Еще 4,6 млрд грн пошло на жилищные субсидии и льготы. На государственные пособия и другие социальные выплаты направили 9,4 млрд грн.

В Пенсионном фонде также сообщили, что в течение февраля граждане активно обращались за услугами. В целом органы ПФУ предоставили более 1,5 млн услуг людям, которые обратились в учреждение по различным вопросам — от оформления пенсий до получения справок или консультаций.

Между тем в приложении Дія сообщили новости и для участников программы Национальный кэшбэк. Там отметили, что выплаты за январь 2026 года все же состоятся, однако точную дату пока не называют.

Национальный кэшбэк — это государственная программа, по которой украинцы могут получать часть потраченных средств обратно за покупку товаров украинского производства.

После оплаты картой в магазинах, участвующих в программе, часть суммы накапливается на специальном счете, а впоследствии эти деньги выплачивают пользователям.

