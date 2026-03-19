Квітень для валютного ринку може виявитися не просто черговим місяцем поточних курсових коливань, а періодом, який задасть тон щонайменше на весь другий квартал, а можливо — і на значну частину року.

Яким буде курс долара у квітні 2026 року, Факти ICTV розпитали у віцепрезидента Асоціації українських банків, голови правління Глобус Банку Сергія Мамедова.

Які фактори впливатимуть на курс долара у квітні

Сергій Мамедов попередив, що нині ринок входить у фазу, коли на нього одночасно тиснуть кілька різновекторних обставин: від суто внутрішніх економічних процесів до воєнних і міжнародних факторів.

І саме від того, як вони поєднаються між собою, залежатиме не лише амплітуда щоденних змін, а й загальна міра курсової стійкості та курс долара у квітні 2026 року.

Утім, якщо говорити про головний стабілізаційний запобіжник, то ним, безумовно, залишається Національний банк. Саме його стратегія визначатиме, наскільки ринок зможе пройти квітень без нервових перекосів і без надмірного розширення курсового коридору.

За умов, коли попит на валюту перевищує пропозицію, регулятор фактично бере на себе функцію вирівнювання дисбалансів через механізм валютних інтервенцій. І в цьому сенсі квітень навряд чи стане винятком.

– За нашими оцінками, якщо не виникне форс-мажорних обставин, протягом місяця обсяг валютних інтервенцій може скласти близько $3 млрд. Для нинішньої ситуації це прийнятний обсяг, який дозволяє не лише реагувати на поточні ринкові перекоси, а й утримувати загальну рівновагу без переходу до кризових рішень, – наголосив Мамедов.

Водночас варто розуміти, що ефективність Нацбанку у цій частині напряму пов’язана з обсягом міжнародних резервів.

Саме резерви сьогодні є тим ресурсом, який дає змогу регулятору діяти не ситуативно, а системно. Станом на кінець березня міжнародні резерви становлять понад $50 млрд, і цей рівень можна вважати достатнім для того, щоб НБУ за потреби міг почуватися впевнено і не допустити розвитку негативних лавиноподібних сценаріїв.

Тобто ринок у квітні навряд чи залишиться сам на сам із зовнішніми або внутрішніми викликами — у нього буде інституційна опора.

Однак одним лише ресурсом Нацбанку загальна ситуація не вичерпується. Не менш важливим фактором буде стан економіки після складної та виснажливої зими. Війна, обстріли, руйнування, енергетичні ризики, загальний психологічний тиск — усе це вже позначилося на внутрішніх макроекономічних показниках.

Зокрема, у лютому на тлі ворожої агресії та завданих пошкоджень інфляція прискорилася до 1% (7,6% рік до року). За підсумками березня очікується, що вона складе від 0,8% до 1,2%, і це також не випадкове явище, розповів експерт.

Одним із ключових пояснень є зовнішня кон’юнктура, а саме війна на Близькому Сході, яка вплинула на вартість пального. У сучасній економіці пальне — це фактор, який прямо чи опосередковано впливає майже на всі сектори: від логістики й агровиробництва до торгівлі, транспорту, послуг і собівартості базових товарів.

Відповідно, зростання цін на пальне неминуче підштовхує вгору і ціни на продовольство, і вартість послуг. А коли інфляційний тиск стає відчутнішим, це так чи інакше передається і на валютний ринок.

У такі періоди частина громадян традиційно розглядає валюту як один із найбільш доступних способів зберегти купівельну спроможність власних коштів. Це нормальна поведінкова реакція в умовах невизначеності.

Але так само важливо й те, що НБУ сьогодні не просто втручається у валютний ринок, а й стимулює розвиток депозитних інструментів у національній валюті. Саме тому вплив інфляції на курсові настрої буде відчутним, проте навряд чи критичним.

Окремої уваги потребує воєнний чинник. Адже на те, що буде з курсом долара у квітні 2026 року, впливатимуть події на фронті. Війна залишається головною безпековою загрозою та фундаментальним економічним фактором.

Сьогодні досить важко передбачити, якими будуть масштаби майбутніх ворожих атак і які саме наслідки вони матимуть для виробництва, логістики, споживчих настроїв чи бюджетного навантаження.

Але в одному сумнівів немає: війна виснажує економіку, забирає ресурс і формує постійний фон напруги. Так, час від часу з’являються припущення щодо можливого призупинення війни або припинення бойових дій.

Однак станом на кінець березня такий сценарій виглядає радше гіпотетичним, ніж практичним. А отже, ринок і надалі закладатиме у свої очікування чинник тривалої воєнної невизначеності.

Ще один вузловий елемент квітня — це міжнародна фінансова допомога. Причому йдеться не лише про сам обсяг підтримки, а й про її ритмічність, прогнозованість і політичну визначеність.

– Наразі кредит на €90 млрд залишається заблокованим. Водночас, за даними ЄС, Україні вистачить зовнішнього фінансування до кінця квітня. Це означає, що будь-яка суттєва новина з Євросоюзу, яка стосуватиметься подальших рішень щодо підтримки України, може безпосередньо впливати на настрій ринку, – додав банкір.

У подібних умовах щоденна амплітуда змін може бути досить строкатою, а реакції учасників ринку нервовими. По суті, що більше невизначеності у фінансових сигналах ззовні, то вищою буде чутливість ринку всередині країни.

Курс долара у квітні: чого очікувати

Експерт вважає, що навіть за такого сценарію наразі майже немає підстав говорити про ризик реального дефіциту валюти. Так, волатильність може бути суттєвою. Так, долар на міжбанку здатен демонструвати досить відчутну амплітуду руху.

– За нашими оцінками, денна різниця між зростанням і зниженням може сягати 0,5-0,7 грн. Але принципово інше: йдеться не про втрату контролю над ринком, а про період підвищеної чутливості. А це все ж різні речі. Саме тому немає вагомих підстав вважати, що курси у квітні “підуть у відрив”, – заспокоїв експерт.

Нацбанк і надалі залишатиметься тією інституцією, яка не дозволить курсовій динаміці вийти за межі прийнятного сценарію.

Не менш важливим буде і загальний міжнародний контекст. Насамперед ідеться про ситуацію на Близькому Сході та про її вплив на ціни на нафту і газ. Проте не варто виключати й ширшого ефекту “ланцюгової реакції”, якщо напруга посилиться і в інших точках світу.

У такому разі глобальна турбулентність затягнеться, а це, своєю чергою, впливатиме і на співвідношення пари долар/євро, і на вартість золота, і на поведінку інвесторів у ширшому сенсі.

Разом із тим світовий капітал традиційно зацікавлений у зниженні градуса конфліктності. Саме тому можна припустити, що вже у квітні зовнішнє тло дещо заспокоїться, а на світових ринках відновиться дуже крихкий, але все ж спокій. Хоча говорити про повне зникнення невизначеності, безумовно, ще зарано.

Прогноз курсу долара у квітні 2026 року

За прогнозом Сергія Мамедова, упродовж квітня валютний ринок рухатиметься в таких межах: курс долара — 43,75-44,75 грн/1$, а курс євро — 49,5-52,5 грн/1€.

Отже, квітень не обіцяє бути простим місяцем для валютного ринку. Тиск збережеться, факторів впливу буде багато, а загальний фон лишиться нервовим і подекуди мінливим.

Проте наразі немає підстав говорити про неконтрольований сценарій. За наявності міжнародних резервів на рівні понад $50 млрд, можливих інтервенцій у межах $3,5 млрд, а також з огляду на роль НБУ як головного ринкового стабілізатора, є всі підстави очікувати, що навіть за відчутної волатильності ситуація залишатиметься в межах контрольованої. Іншими словами, квітень буде місяцем тиску, але не місяцем курсового зриву.

