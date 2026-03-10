Хоча березень вважається періодом укріплення гривні, у 2026 році валютний ринок поки що розвивається за іншим сценарієм. Долар в Україні продовжує дорожчати. Станом на сьогодні, за офіційними даними НБУ, його курс становить 43, 89 грн.

На тлі таких змін ми вирішили розпитати експерта, чи можливе подальше зростання курсу, чи буде долар по 50 і які сценарії розвитку ситуації на валютному ринку варто розглядати найближчим часом.

Що буде з доларом у 2026 році та чому він зростає

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий розповів у коментарі для Фактів ICTV, чому долар дорожчає та чи варто чекати стрімкого зростання.

За словами експерта, попри доволі нервове зовнішнє тло, від аритмії цін на нафту до ситуації з вилученням угорською владою коштів з українських інкасаторських автомобілів, український валютний ринок не дає підстав говорити про можливе карколомне зростання курсу долара.

Ба більше, у березні ринок демонструє не панічну реакцію на подразники, а поступове звикання до нових курсових реалій.

Однією з головних причин такої відносної стійкості є баланс між попитом і пропозицією валюти. Напередодні посівної кампанії аграрні підприємства активніше виходять на ринок із продажем валюти, що посилює пропозицію.

– Водночас імпортери енергоресурсів, навпаки, підтримують попит, оскільки через коливання вартості нафти й нафтопродуктів намагаються завчасно закуповувати пальне. Саме ця взаємодія різноспрямованих чинників і формує робочий ринковий баланс, який не дає курсу підстав для різкого зриву вгору, – наголосив експерт.

Коли долар коштуватиме 50 грн, залежатиме від зовнішніх та внутрішніх факторів. Окремо варто наголосити на ролі Національного банку, який нині залишається головним чинником системної стабільності.

Обсяг міжнародних резервів на рівні близько $55 млрд дає регулятору достатній ресурс для проведення валютних інтервенцій і згладжування ситуативних перекосів. Тобто навіть якщо зовнішні обставини створюють додаткову напругу, ринок має цілком дієвий інструмент захисту від дестабілізації.

Не менш важливою залишається і глобальна валютна кон’юнктура. Наразі важко прогнозувати, чи буде долар по 50 у 2026 році. Але на тлі геополітичної турбулентності долар традиційно посилює свої позиції як захисний актив. Саме цим пояснюється його зміцнення до євро майже на 3%.

– Очікується, що найближчим часом співвідношення долара до євро перебуватиме в межах 1,145–1,165, а це, безумовно, матиме свій вплив і на український ринок. Водночас навіть цей зовнішній фактор не виглядає достатнім для того, щоб спровокувати в Україні різке і неконтрольоване зростання курсу американської валюти, – підсумував експерт.

Чи буде долар по 50 грн: прогноз банкіра

Нинішня ситуація на валютному ринку України свідчить не про наближення кризи, а радше про поступове пристосування до нових обставин.

На питання, чи буде долар по 50, експерт відповів, що фундаментальних передумов для карколомного зростання курсу долара наразі немає, попри інформаційний шум і короткострокову нервозність. Ринок зберігає здатність до самобалансування, а Нацбанк — можливість оперативно втручатися у разі потреби

У період наступного тижня експерт очікує, що коридор змін на міжбанку становитиме 43,5–44,25 грн/$ та 49,5–52 грн/€, а на готівковому ринку — 43,5–44,5 грн/$ та 50,5–52 грн/€.

