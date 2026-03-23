З 1 березня 2026 року в Україні відбулася індексація пенсій для непрацюючих пенсіонерів. Цей механізм дозволяє автоматично підвищувати виплати з урахуванням зростання середньої зарплати та інфляції. За інформацією Пенсійного фонду України, мінімальне підвищення становить близько 100 грн.

Перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам у 2026 році в Україні: що відомо

З 1 квітня в Україні стартує перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам у 2026 році, який охоплює тих громадян, у яких з моменту останнього перерахунку або призначення пенсії минуло не менше 24 місяців станом на 1 березня 2026 року.

Як повідомляють у Пенсійному фонді України, цей перерахунок традиційно торкається понад 600 тисяч осіб, які продовжують працювати і за цей час заробили додатковий страховий стаж.

Всього на початок року в країні працюють близько 2,8 мільйона пенсіонерів, а середня пенсія таких громадян становить приблизно 7,16 тисячі гривень.

Наскільки підвищать пенсії працюючих пенсіонерів

У ПФУ пояснили, що розмір підвищення залежить від того, скільки місяців страхового стажу людина набрала після попереднього перерахунку або призначення пенсії.

Якщо станом на 1 березня відповідного року страхового стажу набрано достатньо, перерахунок враховує його та, при доцільності, також заробіток, отриманий після попереднього перерахунку. При цьому показник середньої заробітної плати, що враховувався під час попереднього нарахування, залишається без змін.

Якщо страхового стажу після попереднього нарахування менше 24 місяців, пенсія перераховується лише з урахуванням нових місяців стажу, а заробітна плата для розрахунку не змінюється.

Для пенсіонерів за вислугу років перерахунок пенсії з урахуванням додаткового стажу та заробітку проводиться тільки після досягнення пенсійного віку.

Право на автоматичний перерахунок визначається станом на 1 березня відповідного року. Якщо право на перерахунок виникає з іншої дати, працюючий пенсіонер може реалізувати його, подавши відповідну заяву до Пенсійного фонду.

Сума перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам у середньому може становити кілька сотень гривень, залежно від набраного стажу та розміру заробітку. Воно надає додатковий фінансовий ресурс для тих, хто продовжує працювати, і водночас стимулює підтримувати трудову активність навіть після виходу на пенсію.

ПФУ підкреслює, що всі розрахунки здійснюються на підставі актуальної інформації про заробітки та страхові внески, що гарантує коректність нарахувань.

Отже, з 1 квітня 2026 року працюючі пенсіонери можуть очікувати на оновлений розмір пенсії, який враховує їхню активність на роботі та набраний страховий стаж.

Джерело : Пенсійний фонд

