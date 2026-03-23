С 1 марта 2026 года в Украине состоялась индексация пенсий для неработающих пенсионеров. Этот механизм позволяет автоматически повышать выплаты с учетом роста средней зарплаты и инфляции. По информации Пенсионного фонда Украины, минимальное повышение составляет около 100 грн.

Перерасчет пенсий работающим пенсионерам в 2026 году в Украине: что известно

С 1 апреля в Украине стартует перерасчет пенсий работающим пенсионерам в 2026 году, который охватывает тех граждан, у которых с момента последнего перерасчета или назначения пенсии прошло не менее 24 месяцев по состоянию на 1 марта 2026 года.

Как сообщают в Пенсионном фонде Украины, этот перерасчет традиционно затрагивает более 600 тысяч человек, которые продолжают работать и за это время заработали дополнительный страховой стаж.

Всего на начало года в стране работают около 2,8 миллиона пенсионеров, а средняя пенсия таких граждан составляет примерно 7,16 тысячи гривен.

Насколько повысят пенсии работающих пенсионеров

В ПФУ пояснили, что размер повышения зависит от того, сколько месяцев страхового стажа человек набрал после предыдущего перерасчета или назначения пенсии.

Если по состоянию на 1 марта соответствующего года накоплено достаточное количество страхового стажа, при пересчете учитывается этот стаж и, при необходимости, также заработок, полученный после предыдущего пересчета. При этом показатель средней заработной платы, учитывавшийся при предыдущем начислении, остается без изменений.

Если страховой стаж после предыдущего начисления составляет менее 24 месяцев, пенсия пересчитывается только с учетом новых месяцев стажа, а заработная плата для расчета не изменяется.

Для пенсионеров по выслуге лет перерасчет пенсии с учетом дополнительного стажа и заработка проводится только после достижения пенсионного возраста.

Право на автоматический перерасчет определяется по состоянию на 1 марта соответствующего года. Если право на перерасчет возникает с другой даты, работающий пенсионер может реализовать его, подав соответствующее заявление в Пенсионный фонд.

Сумма перерасчета пенсий работающим пенсионерам в среднем может составлять несколько сотен гривен, в зависимости от набранного стажа и размера заработка. Это предоставляет дополнительный финансовый ресурс для тех, кто продолжает работать, и в то же время стимулирует поддерживать трудовую активность даже после выхода на пенсию.

ПФУ подчеркивает, что все расчеты осуществляются на основании актуальной информации о заработках и страховых взносах, что гарантирует корректность начислений.

Таким образом, с 1 апреля 2026 года работающие пенсионеры могут ожидать обновленного размера пенсии, который учитывает их активность на работе и набранный страховой стаж.

Источник : Пенсійний фонд

