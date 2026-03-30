Ситуація на паливному ринку України напередодні квітня 2026 року різко змінилася під впливом зовнішніх чинників. Передусім ідеться про події на Близькому Сході, які вплинули на світові ціни на нафту та нафтопродукти.

Якими будуть ціни на бензин, дизель і газ у квітні та чи загрожує країні дефіцит — розповів аналітик консалтингової компанії Нафторинок Олександр Сіренко.

Світові ціни на нафту: різкі коливання

Експерт зазначив, що у березні український ринок майже повністю залежав від зовнішніх чинників.

Зараз дивляться

За його словами, через військові дії на Близькому Сході ускладнилося постачання сировини, що вплинуло на світові котирування.

Нафта, яка раніше торгувалася на рівні близько $60 за барель, піднялася до понад $100. Водночас у березні фіксувалися різкі коливання: протягом одного дня ціна могла змінюватися в межах десятків доларів за барель.

Також, за словами Сіренка, зросли котирування нафтопродуктів у Європі, звідки Україна імпортує пальне. Зокрема, дизель подорожчав до рівнів, які не фіксувалися з 2022 року.

Ціни на АЗС у квітні: зростання зберігається

Через подорожчання сировини ціни на українських АЗС у березні зросли. У середньому з початку місяця вони додали близько 7–8 грн за літр.

Станом на 27 березня середні ціни становили:

бензин А-95 — 71,59 грн/л;

дизель — 84,51 грн/л;

автогаз — 46,04 грн/л.

Найбільше зростання демонструють дизель і скраплений газ. Експерт додав, що за поточних котирувань ціни продовжать зростати. Водночас Олександр Сіренко наголосив, що наразі складно робити довгострокові прогнози.

— Ми вже бачимо, що ціни рухаються до 90 гривень за літр. За таких котирувань це логічно. Прогнозувати зараз більше ніж на тиждень складно, бо все залежить від подій на Близькому Сході, — пояснив аналітик.

Чи буде дефіцит пального у квітні 2026 року

Попри зростання цін, дефіциту пального у квітні не очікується.

За словами Сіренка, український ринок забезпечений ресурсом, а обсяги імпорту залишаються на рівні минулого року — близько 18 тис. тонн на добу.

— Дефіциту в квітні не буде. Багато компаній закупили ресурс до цієї ситуації. На квітень прогнози спокійні, імпортери беруть навіть трохи більше, ніж у березні. Дефіциту не буде, але буде дорого, — зазначив Олександр Сіренко.

Експерт також додав, що високі світові котирування напряму впливають на ціни на українських АЗС і без змін у податковій політиці стримати це зростання складно.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.