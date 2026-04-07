В Україні розпочалася виплата за покупки, зроблені в лютому 2026 року, в межах програми Національний кешбек. Нарахування за покупки українських товарів почнуть надходити на картки користувачів уже відсьогодні.

Про це повідомляє сервіс державних послуг Дія.

Виплати кешбеку за лютий

За підсумками лютого 2026 року, кешбек виплатять на рахунки понад 4,46 млн українців.

Варто зазначити, що з 1 березня програма почала працювати за оновленими умовами:

15% – для категорій із високою часткою імпорту;

5% – для категорій, де українські товари мають сильні позиції.

Дізнатися суму повернення за обраний товар можна прямо в застосунку Дія. Для цього перейдіть у розділ Сервіси та Національний кешбек, після чого скористайтеся сканером штрихкодів. Там система покаже відсоток кешбеку.

Крім цього, з 20 березня кешбек також діє на пальне.

Програма охоплює вже майже 190 мереж АЗС, а кешбек за пальне встигли отримати понад 1,3 млн громадян. Для зручності користувачів у застосунку Дія оновили інтерфейс сервісу – тепер відстежувати накопичені виплати стало значно простіше.

Ці гроші можна витратити на комунальні послуги, ліки, українські продукти та книги або задонатити на підтримку Сил оборони України.

Координатором програми Національний кешбек є Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

У реалізації проєкту беруть участь Міністерство цифрової трансформації, Державна податкова служба, Ощадбанк та уповноважені банки України.

Технологічним партнером у реалізації програми є міжнародна платіжна система Mastercard. Операційним партнером проєкту є міжнародна компанія платіжних технологій Visa.

