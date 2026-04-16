В Україні у 2026 році оновлено підходи до оформлення паспортних документів, а також переглянуто вартість адміністративних послуг як для громадян України, так і для іноземців, які легально проживають у державі.

Скільки коштує зробити закордонний паспорт у 2026 році

Про те, як змінилася вартість оформлення закордонного паспорта у 2026 році, повідомили в управлінні Державної міграційної служби у Чернівецькій області. Як зазначила головний спеціаліст зі зв’язків з громадськістю та ЗМІ Марина Мартинюк, з 2026 року діють оновлені суми для отримання документів:

вартість оформлення ID-картки у звичайному режимі наразі становить 619 грн,

термінове оформлення ID-картки коштує 988 грн.

Скільки коштує зробити біометричний закордонний паспорт у 2026 році:

не терміновий закордонний паспорт обходиться у 1 147 грн,

у разі термінового виготовлення доведеться заплатити 1 787 грн.

Окремо змінено тарифи для іноземців, які проживають в Україні, адже оформлення посвідок на тимчасове та постійне проживання коштує 1 140 грн та 1 235 грн відповідно.

Окремо у 2026 році запроваджено можливість одночасного оформлення внутрішнього паспорта у формі ID-картки та закордонного паспорта. Це нововведення поширюється як на первинне оформлення, так і на випадки обміну або втрати документів.

Законодавчо також передбачена можливість одночасного оформлення кількох закордонних паспортів для дітей, а для підлітків, які вперше отримують паспорт у 14 років, така процедура також стала доступною. У цьому випадку сплачується лише вартість закордонного паспорта у звичайному режимі, а оформлення ID-картки здійснюється безкоштовно.

Скільки коштує зробити закордонний паспорт у ДП Документ

Щодо доступності послуг, то оформити документи можна у територіальних підрозділах міграційної служби, центрах надання адміністративних послуг, а також у підрозділах ДП Документ.

У підрозділах ДП Документ також доступна послуга оформлення закордонного паспорта, однак її вартість дещо вища, ніж у ЦНАПах або підрозділах Державної міграційної служби. Це пов’язано з додатковими сервісними витратами, які входять у загальну ціну послуги.

Скільки коштує закордонний паспорт у 2026 році у ДП Документ:

У стандартному режимі виготовлення біометричного закордонного паспорта триває до 20 робочих днів (без урахування доставки). У такому випадку повна вартість становить 1 797 грн, з яких 1 147 грн — це адміністративна послуга, бланк та персоналізація документа, а 650 грн — сервісний збір підприємства.

У терміновому режимі паспорт виготовляється до 7 робочих днів (без урахування доставки). Його повна вартість становить 2 437 грн, з яких 1 787 грн припадає на адміністративну частину, а 650 грн — фіксована сервісна складова ДП Документ.

Для громадян України, які перебувають за кордоном, паспортні послуги доступні у дипломатичних установах, підпорядкованих Міністерству закордонних справ України, а також у закордонних підрозділах ДП Документ.

Сьогодні оформлення документів можливе у низці європейських міст, зокрема в Німеччині (Мюнхен, Берлін, Кельн), Польщі (Варшава, Краків, Вроцлав, Ґданськ), Іспанії (Мадрид, Валенсія, Барселона), Чехії (Прага), Словаччині (Братислава) та Італії (Мілан). Окремі сервісні центри також працюють у Болгарії, Великій Британії, Канаді та Молдові.

У ДМС підкреслюють, що розширення мережі сервісів та можливість одночасного оформлення документів має на меті спростити процедури для громадян і скоротити час отримання паспортних послуг, як в Україні, так і за її межами.

