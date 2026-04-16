В Украине в 2026 году были обновлены подходы к оформлению паспортных документов, а также пересмотрена стоимость административных услуг как для граждан Украины, так и для иностранцев, легально проживающих в стране.

Как изменилась стоимость оформления загранпаспорта и сколько сейчас стоит получить документы.

Сколько стоит сделать загранпаспорт в 2026 году

О том, как изменилась стоимость оформления загранпаспорта в 2026 году, сообщили в управлении Государственной миграционной службы в Черновицкой области. Как отметила главный специалист по связям с общественностью и СМИ Марина Мартынюк, с 2026 года действуют обновленные суммы за получение документов:

стоимость оформления ID-карты в обычном режиме сейчас составляет 619 грн,

срочное оформление ID-карты стоит 988 грн.

Сколько стоит сделать биометрический загранпаспорт в 2026 году:

несрочный загранпаспорт обходится в 1 147 грн,

в случае срочного изготовления придется заплатить 1 787 грн.

Отдельно изменены тарифы для иностранцев, проживающих в Украине, ведь оформление разрешений на временное и постоянное проживание стоит 1 140 грн и 1 235 грн соответственно.

Отдельно в 2026 году введена возможность одновременного оформления внутреннего паспорта в форме ID-карты и заграничного паспорта. Это нововведение распространяется как на первичное оформление, так и на случаи обмена или утери документов.

Законодательством также предусмотрена возможность одновременного оформления нескольких загранпаспортов для детей, а для подростков, впервые получающих паспорт в 14 лет, такая процедура также стала доступной. В этом случае оплачивается только стоимость загранпаспорта в обычном режиме, а оформление ID-карты осуществляется бесплатно.

Сколько стоит сделать загранпаспорт в ГП Документ

Что касается доступности услуг, то оформить документы можно в территориальных подразделениях миграционной службы, центрах предоставления административных услуг, а также в подразделениях ГП Документ.

В подразделениях ГП Документ также доступна услуга оформления загранпаспорта, однако ее стоимость несколько выше, чем в ЦНАПах или подразделениях Государственной миграционной службы. Это связано с дополнительными сервисными расходами, которые входят в общую цену услуги.

Сколько стоит загранпаспорт в 2026 году в ГП Документ:

В стандартном режиме изготовление биометрического загранпаспорта занимает до 20 рабочих дней (без учета доставки). В таком случае полная стоимость составляет 1 797 грн, из которых 1 147 грн — это административная услуга, бланк и персонализация документа, а 650 грн — сервисный сбор предприятия.

В срочном режиме паспорт изготавливается до 7 рабочих дней (без учета доставки). Его полная стоимость составляет 2 437 грн, из которых 1 787 грн приходится на административную часть, а 650 грн — фиксированная сервисная составляющая ГП Документ.

Для граждан Украины, находящихся за рубежом, паспортные услуги доступны в дипломатических учреждениях, подведомственных Министерству иностранных дел Украины, а также в зарубежных подразделениях ГП Документ.

Сегодня оформление документов возможно в ряде европейских городов, в частности в Германии (Мюнхен, Берлин, Кельн), Польше (Варшава, Краков, Вроцлав, Гданьск), Испании (Мадрид, Валенсия, Барселона), Чехии (Прага), Словакии (Братислава) и Италии (Милан). Отдельные сервисные центры также работают в Болгарии, Великобритании, Канаде и Молдове.

В ГМС подчеркивают, что расширение сети сервисов и возможность одновременного оформления документов призваны упростить процедуры для граждан и сократить время получения паспортных услуг как в Украине, так и за ее пределами.

