За даними Департаменту економіки та інвестицій КМДА, у столиці пропонують підвищити вартість разового проїзду в комунальному громадському транспорті.

Водночас для пасажирів, які користуються транспортом регулярно, передбачають систему знижок на проїзні квитки.

Чому планують підвищити вартість проїзду в Києві

Ціну на проїзд в Києві з 15 липня 2026 року планують підвищити до 30 гривень. У КМДА нагадують, що востаннє вартість проїзду в Києві змінювали у 2018 році. Наразі ціна на проїзд у Києві в метро, трамваях та тролейбусах становить 8 гривень.

Перегляд тарифів пояснюють необхідністю наблизити їх до економічно обґрунтованого рівня, а також зростанням витрат транспортних підприємств на електроенергію, пальне, оплату праці, утримання інфраструктури та зменшенням пасажиропотоку.

У відомстві також зазначають, що нинішня ціна проїзду залишається однією з найнижчих серед великих міст України, попри суттєве зростання собівартості перевезень.

Згідно з розрахунками транспортних підприємств, на 2026 рік економічно обґрунтована вартість поїздки становить:

64,60 грн — у метро

44,14 грн — у наземному комунальному транспорті

В основі розрахунків — фактичні витрати за 2025 рік, прогнозоване зростання цін, а також оновлені витрати на зарплати й енергоресурси.

Система знижок для регулярних користувачів

Попри зростання ціни на проїзд в Києві, для пасажирів, які постійно користуються транспортом, планують запровадити диференційовану систему вартості поїздок при поповненні транспортної картки:

1–9 поїздок — 30 грн

10–19 — 28,90 грн

20–29 — 27,80 грн

30–39 — 26,60 грн

40–49 — 25,50 грн

50 — 25 грн

Також передбачені місячні проїзні, де середня вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 гривень.

Вартість місячних і безлімітних проїзних

Запропоновані тарифи на місячні абонементи виглядають так:

46 поїздок — 1 088 грн

62 поїздки — 1 463 грн

92 поїздки — 2 156 грн

124 поїздки — 2 888 грн

Безлімітний місячний проїзний на всі види комунального транспорту коштуватиме 4 875 гривень.

Пільги та спеціальні квитки

Студенти зможуть оплачувати 50% вартості місячного проїзного. Для учнів передбачено безкоштовний проїзд під час навчального року та 25% вартості у літній період.

Окремо планується впровадження пересадкового квитка за 60 гривень, який дозволятиме користуватися метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин без обмежень.

Для гостей міста передбачені безлімітні проїзні:

24 години — 375 грн

48 годин — 563 грн

72 години — 750 грн

Коли підвищать ціни на проїзд у Києві

За проєктом, нові тарифи планують запровадити з 15 липня 2026 року після завершення регуляторних процедур і консультацій з громадськістю та профспілками.

Поїздки, придбані до 14 липня 2026 року, залишатимуться чинними до 14 вересня 2026 року.

Громадськість може подавати пропозиції та зауваження до проєкту рішення до 1 червня 2026 року через платформу forum.kyivcity.gov.ua.

Джерело : КМДА

