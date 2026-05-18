Ціна на проїзд у Києві може зрости до 30 грн: коли змінять тарифи
- У Києві планують змінити тарифи на проїзд у комунальному транспорті вперше з 2018 року.
- У КМДА пояснюють необхідність перегляду цін зростанням витрат транспортних підприємств і подорожчанням енергоресурсів.
- Для пасажирів обіцяють систему знижок, нові проїзні квитки та спеціальні умови для студентів і школярів.
За даними Департаменту економіки та інвестицій КМДА, у столиці пропонують підвищити вартість разового проїзду в комунальному громадському транспорті.
Водночас для пасажирів, які користуються транспортом регулярно, передбачають систему знижок на проїзні квитки.
Чому планують підвищити вартість проїзду в Києві
Ціну на проїзд в Києві з 15 липня 2026 року планують підвищити до 30 гривень. У КМДА нагадують, що востаннє вартість проїзду в Києві змінювали у 2018 році. Наразі ціна на проїзд у Києві в метро, трамваях та тролейбусах становить 8 гривень.
Перегляд тарифів пояснюють необхідністю наблизити їх до економічно обґрунтованого рівня, а також зростанням витрат транспортних підприємств на електроенергію, пальне, оплату праці, утримання інфраструктури та зменшенням пасажиропотоку.
У відомстві також зазначають, що нинішня ціна проїзду залишається однією з найнижчих серед великих міст України, попри суттєве зростання собівартості перевезень.
Згідно з розрахунками транспортних підприємств, на 2026 рік економічно обґрунтована вартість поїздки становить:
- 64,60 грн — у метро
- 44,14 грн — у наземному комунальному транспорті
В основі розрахунків — фактичні витрати за 2025 рік, прогнозоване зростання цін, а також оновлені витрати на зарплати й енергоресурси.
Система знижок для регулярних користувачів
Попри зростання ціни на проїзд в Києві, для пасажирів, які постійно користуються транспортом, планують запровадити диференційовану систему вартості поїздок при поповненні транспортної картки:
- 1–9 поїздок — 30 грн
- 10–19 — 28,90 грн
- 20–29 — 27,80 грн
- 30–39 — 26,60 грн
- 40–49 — 25,50 грн
- 50 — 25 грн
Також передбачені місячні проїзні, де середня вартість однієї поїздки становитиме приблизно 23,3–23,6 гривень.
Вартість місячних і безлімітних проїзних
Запропоновані тарифи на місячні абонементи виглядають так:
- 46 поїздок — 1 088 грн
- 62 поїздки — 1 463 грн
- 92 поїздки — 2 156 грн
- 124 поїздки — 2 888 грн
Безлімітний місячний проїзний на всі види комунального транспорту коштуватиме 4 875 гривень.
Пільги та спеціальні квитки
Студенти зможуть оплачувати 50% вартості місячного проїзного. Для учнів передбачено безкоштовний проїзд під час навчального року та 25% вартості у літній період.
Окремо планується впровадження пересадкового квитка за 60 гривень, який дозволятиме користуватися метро та наземним транспортом протягом 90 хвилин без обмежень.
Для гостей міста передбачені безлімітні проїзні:
- 24 години — 375 грн
- 48 годин — 563 грн
- 72 години — 750 грн
Коли підвищать ціни на проїзд у Києві
За проєктом, нові тарифи планують запровадити з 15 липня 2026 року після завершення регуляторних процедур і консультацій з громадськістю та профспілками.
Поїздки, придбані до 14 липня 2026 року, залишатимуться чинними до 14 вересня 2026 року.
Громадськість може подавати пропозиції та зауваження до проєкту рішення до 1 червня 2026 року через платформу forum.kyivcity.gov.ua.