Подати декларацію про доходи та оформити податкову знижку тепер можна через портал Дія.

У сервісі з’явилася нова можливість для фізичних осіб — користувачі можуть не лише надсилати звітність, а й повернути частину витрат за навчання, іпотеку чи страхування в кілька кроків онлайн.

Податкова знижка в Дії: хто може скористатися послугою

Сервіс доступний громадянам, які мають задекларувати доходи за минулий рік або претендують на податкову знижку.

Зокрема, подати декларацію через Дію можуть українці, які продавали нерухомість чи автомобіль, отримували прибуток від інвестицій або хочуть повернути частину витрат за навчання, іпотеку чи страхування.

Подати заяву на податкову знижку за 2025 рік можна до 31 грудня 2026 року.

Як подати декларацію та оформити податкову знижку

Щоб скористатись сервісом потрібно авторизуватися на порталі Дія за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Після цього слід обрати послугу Податкова декларація про майновий стан і доходи фізичних осіб, перевірити дані та надіслати запит до ДПС для отримання довідки.

Далі користувачеві потрібно обрати, що він хоче зробити, — подати декларацію або оформити податкову знижку.

У Дії автоматично підтягуватимуться дані про нерухомість, автомобілі та доходи. Якщо частини інформації бракує, її можна додати вручну.

Також необхідно завантажити скан-копії документів, які підтверджують витрати, зокрема договори чи квитанції.

Після перевірки сформовану декларацію потрібно підписати КЕП та надіслати.

У Мінцифри зазначили, що оцифрування подання декларації та оформлення податкової знижки має спростити процес для громадян і зекономити час на оформленні документів.

Фото: портал Дія

Джерело : Дія

