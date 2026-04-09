В Україні не буде дефіциту пального, адже вона має домовленості про резервні постачання з країн Близького Сходу на рік уперед у випадку глобальної нестачі у світі.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Чи буде дефіцит пального в Україні

Володимир Зеленський наголосив, що ключовим фактором стабільності ринку залишається міжнародна безпекова ситуація.

– Ми без палива не залишимося Ми не залишимося й без дизеля – це найголовніше. Повірте, обсяги пального, необхідні для Збройних сил України, нам відомі, і ми будемо забезпечувати їх у пріоритетному порядку, – сказав він.

Президент додав, що у світі наразі відсутні альтернативи таким масштабним постачанням енергоресурсів, проте Україна отримала додаткові гарантії на випадок можливого дефіциту.

Зеленський зауважив, що йдеться, зокрема, про резерви, які можуть бути використані у кризових умовах при порушенні глобальних ланцюгів постачання.

За словами очільника держави, ціни на пальне будуть формуватися відповідно до ринкових механізмів, без спеціальних пільгових умов, однак залишатимуться економічно обґрунтованими. Проте Київ розраховує на стабільність постачання завдяки міжнародним домовленостям.

Президент висловив думку, що Україна уже успішно пройшла критичні періоди без дефіциту дизельного пального.

Раніше Факти ICTV писали про те, якого максимуму може сягнути ціна на паливо найближчим часом.

