У травні 2026 року мешканців Одеси попередили про можливе підвищення тарифів на воду. Філія Інфоксводоканал ТОВ ІНФОКС повідомила про намір переглянути вартість послуг централізованого водопостачання та водовідведення.

Чи підвищили ціни та скільки коштує куб води в Одесі, читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Чи змінили тарифи на воду в Одесі

В Інфоксводоканалі пояснили, що чинні тарифи для населення залишаються на рівні 2022 року, тоді як витрати на електроенергію, паливо, матеріали та ремонтні роботи за цей час суттєво зросли.

Зараз дивляться

Також у компанії наголосили, що через зростання витрат підприємству складніше виконувати необхідні ремонти, оновлювати обладнання та забезпечувати стабільну роботу систем водопостачання і водовідведення.

Саме тому Інфоксводоканал запропонував скоригувати тарифи. У проєкті змін для населення передбачалося значне збільшення вартості послуг. Зокрема тариф на водопостачання пропонували пыдвищити до 50,96 грн за кубометр з ПДВ, а водовідведення до 42,70 грн за кубометр з ПДВ.

Обговорення запропонованих змін тривали до кінця травня 2026 року. Водночас наразі жодного остаточного рішення про підвищення тарифів для мешканців Одеси немає. Тому у липні одесити продовжують оплачувати послуги за чинними тарифами на воду в Одесі в 2026 році.

Актуальні тарифи на воду в Одесі

У липні 2026 року мешканці Одеси платять за воду за тарифами, які діють із 2022 року.

Скільки коштує куб води в Одесі для населення:

централізоване водопостачання коштує 14,93 грн за 1 кубометр без ПДВ;

централізоване водовідведення коштує 14,37 грн за 1 кубометр без ПДВ.

З урахуванням податку на додану вартість фактична вартість послуг становить:

вода коштує 17,92 грн за кубометр;

водовідведення коштує 17,24 грн за кубометр.

Отже, вартість води в Одесі за один кубометр, разом із послугою каналізації, зараз коштує одеситам 35,16 грн.

Окрім плати за фактично спожиті кубометри, мешканці сплачують абонентське обслуговування.

Для тих, хто користується і водопостачанням, і водовідведенням, абонплата становить 94,38 грн на місяць.

Якщо у квартирі підключена лише одна послуга, наприклад тільки водопостачання або тільки водовідведення, плата складає 47,19 грн на місяць.

Чи подорожчає вода в Одесі у 2026 році

Наразі говорити про остаточне підвищення тарифів зарано. Запропоновані Інфоксводоканалом зміни ще мають пройти всі необхідні процедури та бути затверджені регулятором.

Поки офіційного рішення немає, мешканці Одеси продовжують платити за чинними тарифами. У разі затвердження нових цін підприємство має додатково повідомити споживачів про дату початку їх дії та нову вартість послуг.

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