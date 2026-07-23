Особливості надання щорічних відпусток під час воєнного стану регулюються законом України Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Відповідно до частини першої статті 12 цього закону, під час дії воєнного стану працівник може отримати основну відпустку лише за рішенням роботодавця. Крім того, вона може обмежуватися тривалістю в 24 календарні дні за один рік роботи.

Факти ICTV дізнавалися, як нараховується компенсація за невикористану щорічну відпустку та в яких випадках її може отримати працівник.

Коли виплачують компенсацію за невикористану відпустку

У законі йдеться, якщо тривалість відпустки більша, ніж 24 календарні дні, то в такому разі невикористаний період можуть переносити на часовий проміжок після припинення та скасування воєнного стану. Під час дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівникові у наданні невикористаних днів щорічної відпустки.

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Крім того, закон № 2136 під час дії воєнного стану дозволяє працівникам отримати замість частини щорічної відпустки грошову компенсацію. Але це можливо лише за умови, якщо працівник використав щорічну відпустку, яка в сумі не може бути меншою, ніж 24 календарні дні.

Отже, компенсація надається лише в тому разі, якщо працівник має подовжену тривалість щорічної основної відпустки або в нього є дні додаткової відпустки. Якщо ж працівник має лише 24 календарних дні стандартної відпустки, то отримати компенсацію він зможе лише після звільнення.

Як це працює на практиці? Наприклад, працівник має 30 календарних днів відпустки, зокрема 24 з яких – це основна відпустка, а 6 – це додаткові дні за перепрацювання або у випадках, визначених трудовим договором. Отримати гроші працівник може за шість днів відпустки. Отже, він зможе поїхати у відпустку та відпочити 24 календарні дні, а ще за 6 – отримає гроші.

Виплата компенсації за невикористану відпустку за кілька років

Але якщо працівник не був у відпустці довгий період часу, має багато днів невикористаної відпустки та бажає отримати грошову компенсацію за невикористані дні, у такому разі виплата компенсації можлива лише після звільнення.

Отже, щоб отримати компенсацію за невикористані дні щорічних відпусток за декілька років, потрібно звільнитися. Саме така норма закріплена у частині першій статті 24 Закону № 504/96-ВР.

Як розрахувати компенсацію за невикористану відпустку

Для визначення розміру компенсації за невикористану відпустку використовують середню зарплату відповідно до постанови Кабміну № 100. Розрахунок триває відповідно до фактично відпрацьованого часу. Тобто береться сума, яку отримав працівник за 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю виплати компенсації за невикористану відпустку.

Отже, якщо людина звільнилася у лютому 2026 року, то середня зарплата буде розраховуватися в період з 1 лютого 2025 року до 31 січня 2026-го. Якщо середня зарплата на місяць такого працівника становила 20 000 грн, то потрібно цю цифру помножити на 12 місяців і поділити на 365 днів:

12 * 20 000 / 365 = 657,53 грн.

Отримуємо середньоденну заробітну плату. Якщо у людини 7 календарних днів невикористаної відпустки, то потрібно помножити середню денну зарплату на 7:

657,53 * 7 = 4 602,74 грн – розмір компенсації.

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