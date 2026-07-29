Колишні відділення банку можна побачити майже в кожному місті та селищі. Проходячи повз, підприємець, який шукає інвестиційні можливості, мимоволі замислюється: тут би міг бути магазин, кав’ярня чи медичний центр. Всі комунікації підведені, є окремий вхід та постійний трафік людей.

Ви можете не здогадуватись, що така нерухомість вже продається через Prozorro.Продажі на E-Tender. Ощадбанк регулярно виставляє на аукціони об’єкти, які більше не використовується.

Лише з вересня 2025 року 89% торгів завершилися успішно. За деякі приміщення змагалися десятки підприємців, і попри те, що ціна іноді зростала у кілька разів, переможці були готові до таких вкладень.

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Готові локації для бізнесу: що зараз пропонує Ощадбанк

Коли мова йде про нерухомість держбанку, багато хто думає, що це складний актив з довгою історією, юридичними нюансами та непрозорими умовами продажу. Йдеться переважно про колишні відділення та гаражі, які банк більше не використовує в операційній діяльності.

– В напрямі функціональних обов’язків Департаменту інфраструктури АТ Ощадбанк реалізує об’єкти власного нерухомого майна, що не використовуються в операційній діяльності Банку. Це приміщення та будівлі, в яких раніше функціонували відділення Банку, але були закриті у зв’язку з низькою рентабельністю або іншими причинами, а також гаражі, які не використовуються для господарських потреб, – пояснюють в Ощадбанку.

Колишні банківські відділення – це шанс пришвидшити відкриття своєї справи або масштабування бізнесу. Причини прості:

це окремі будівлі, які не потрібно ні з ким ділити;

вони часто розташовані в центральних частинах міст або селищ;

є всі необхідні комунікації;

знаходяться у прохідних локаціях.

Тут можна одразу облаштувати магазин, аптеку, офіс, сервісний центр або ж медичний кабінет. Варіантів безліч!

89% успішних аукціонів та зростання ціни до 378%

Ось декілька прикладів, коли інтерес бізнесу до таких активів підтверджується не словами, а реальними результатами.

Миронівка, Київська обл., нежитлова будівля Ощадбанку

Переможцем аукціону став підприємець Олег Голінко. Саме він придбав об’єкт, навколо якого розгорнулася боротьба між 26 учасниками.

– Нас зацікавила локація, на якій була розташована ця нежитлова будівля, тому вирішили позмагатися за неї на аукціоні. Щодо ціни, то ми саме на таку ставку й розраховували спочатку, тому результатами задоволені. Такі об’єкти цікаві, і ми продовжуємо моніторити ринок. Якщо з’являються пропозиції – знову виходимо на торги, – розповів він.

Попри те, що вартість об’єкта під час торгів зросла майже у 4 рази, це саме той результат, на який покупець розраховував. І це найкращий індикатор того, що ринок бачить у таких об’єктах не випадкову покупку, а реальний інвестиційний інструмент.

Солотвин, Івано-Франківська обл., будівля в центрі, поруч із транспортною розв’язкою та іншими комерційними об’єктами

За об’єкт змагалися 10 учасників, бо розуміли, що йдеться про потенціал, який має майбутнє.

У відповідь на те, чи це на часі, у банку пояснили, що за понад чотири роки війни національна економіка та ринок нерухомості зазнали суттєвої трансформації в негативну сторону, адже попит на офісні приміщення в східних областях України залишається обмеженим в умовах економіки воєнного часу. Там додали, що він продовжує зазнавати значного впливу війни, тоді як у західних регіонах попит спостерігається.

Тож поки хтось чекає кращих часів, інші – знаходять можливості та створюють історії успіху.

Ефективність замість утримання: стратегія роботи Ощадбанку з активами

Продаж непрофільної нерухомості – це не разова кампанія, а частина довгострокової стратегії банку, яка базується на трьох ключових принципах: ефективність, модернізація та стійкість.

– З метою ефективного управління об’єктами власного нерухомого майна, що не використовуються банком, звільнення балансу від непрацюючих активів, зниження навантаження на капітал та оптимізації витрат на утримання приміщень керівництвом банку підтримано напрямок реалізації такого майна, – зазначають в Ощадбанку.

І цей підхід цілком логічний: актив має або працювати на результат, або знаходити власника, який дасть йому нове життя.

Супровід E-Tender, який сприяє результату

Знайти цікавий лот у системі – це початок роботи. Не менш важливо розробити стратегію участі, зрозуміти правила та уникнути помилок, які можуть завадити перемозі.

Олег Голінко, який отримав нерухомість у Миронівці через акредитований майданчик E-Tender, ділиться, що професійний супровід додає впевненості навіть там, де є велика конкуренція.

– Ми дуже задоволені співпрацею з E-Tender. На будь-які запитання оперативно отримували відповіді та необхідну підтримку, тому весь процес пройшов комфортно й зрозуміло, – розповів він.

І що важливо – майданчик допомагає й самому організатору продавати майно без витрат часу на зайву операційну діяльність.

– Враховуючи співпрацю АТ Ощадбанк з акредитованим за всіма напрямками майданчиком у системі Prozorro.Продажі – E-Tender, партнери взяли на себе частину процесів взаємодії з потенційними покупцями, супровід учасників аукціону персональним менеджером від моменту реєстрації до підписання договору, контроль оплати гарантійних внесків, автоматизований процес підписання протоколів та інші організаційні питання, – додав Голінко.

Для великого банку це можливість сфокусуватися на управлінні активами та стратегічних задачах без перевантаження команди.

Команда E-Tender супроводжує організаторів та учасників під ключ на всіх етапах: від підготовки лота чи реєстрації до підписання протоколу та укладення договору. Надаємо експертні консультації, допомагаємо з документами й контролюємо дотримання вимог процедури.

Фото: E-Tender

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