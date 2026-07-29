Бывшие отделения банка можно увидеть почти в каждом городе и поселке. Проходя мимо, предприниматель, ищущий инвестиционные возможности, невольно задумывается: здесь мог бы быть магазин, кафе или медицинский центр. Все коммуникации подведены, есть отдельный вход и постоянный поток людей.

Вы, возможно, не догадываетесь, что такая недвижимость уже продается через Prozorro.Продажи на E-Tender. Ощадбанк регулярно выставляет на аукционы объекты, которые больше не используются.

Только с сентября 2025 года 89% торгов завершились успешно. За некоторые помещения боролись десятки предпринимателей, и несмотря на то, что цена иногда возрастала в несколько раз, победители были готовы к таким вложениям.

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Когда речь заходит о недвижимости госбанка, многие думают, что это сложный актив с долгой историей, юридическими нюансами и непрозрачными условиями продажи. Речь идет преимущественно о бывших отделениях и гаражах, которые банк больше не использует в операционной деятельности.

– В рамках функциональных обязанностей Департамента инфраструктуры АО Ощадбанк реализует объекты собственного недвижимого имущества, не используемые в операционной деятельности Банка. Это помещения и здания, в которых ранее функционировали отделения Банка, но были закрыты в связи с низкой рентабельностью или по другим причинам, а также гаражи, которые не используются для хозяйственных нужд, – поясняют в Ощадбанке.

Бывшие банковские отделения – это шанс ускорить открытие собственного дела или расширение бизнеса. Причины просты:

это отдельные здания, которые не нужно ни с кем делить;

они часто расположены в центральных частях городов или поселков;

есть все необходимые коммуникации;

находятся в проходных местах.

Здесь можно сразу обустроить магазин, аптеку, офис, сервисный центр или медицинский кабинет. Вариантов множество!

89% успешных аукционов и рост цены до 378%

Вот несколько примеров, когда интерес бизнеса к таким активам подтверждается не словами, а реальными результатами.

Мироновка, Киевская обл., нежилое здание Ощадбанка

Победителем аукциона стал предприниматель Олег Голинко. Именно он приобрел объект, вокруг которого развернулась борьба между 26 участниками.

– Нас заинтересовало местоположение, на котором находилось это нежилое здание, поэтому мы решили побороться за него на аукционе. Что касается цены, то мы изначально рассчитывали именно на такую ставку, поэтому результатами довольны. Такие объекты интересны, и мы продолжаем отслеживать рынок. Если появятся предложения – снова выйдем на торги, – рассказал он.

Несмотря на то, что стоимость объекта во время торгов выросла почти в 4 раза, это именно тот результат, на который покупатель рассчитывал. И это лучший индикатор того, что рынок видит в таких объектах не случайную покупку, а реальный инвестиционный инструмент.

Солотвин, Ивано-Франковская обл., здание в центре, рядом с транспортной развязкой и другими коммерческими объектами

За объект боролись 10 участников, поскольку понимали, что речь идет о потенциале, у которого есть будущее.

В ответ на вопрос, актуально ли это сейчас, в банке пояснили, что за более чем четыре года войны национальная экономика и рынок недвижимости претерпели существенную трансформацию в негативную сторону, ведь спрос на офисные помещения в восточных областях Украины остается ограниченным в условиях экономики военного времени. Там добавили, что рынок продолжает испытывать значительное влияние войны, тогда как в западных регионах спрос наблюдается.

Поэтому пока одни ждут лучших времен, другие – находят возможности и создают истории успеха.

Эффективность вместо содержания: стратегия работы Ощадбанка с активами

Продажа непрофильной недвижимости – это не разовая кампания, а часть долгосрочной стратегии банка, основанной на трех ключевых принципах: эффективность, модернизация и устойчивость.

– В целях эффективного управления объектами собственного недвижимого имущества, не используемыми банком, освобождения баланса от неработающих активов, снижения нагрузки на капитал и оптимизации расходов на содержание помещений руководство банка поддержало направление реализации такого имущества, – отмечают в Ощадбанке.

И этот подход вполне логичен: актив должен либо приносить результат, либо найти владельца, который даст ему новую жизнь.

Сопровождение E-Tender, способствующее достижению результата

Найти интересный лот в системе – это только начало работы. Не менее важно разработать стратегию участия, понять правила и избежать ошибок, которые могут помешать победе.

Олег Голинко, который приобрел недвижимость в Мироновке через аккредитованную площадку E-Tender, делится, что профессиональное сопровождение придает уверенности даже там, где высокая конкуренция.

– Мы очень довольны сотрудничеством с E-Tender. На любые вопросы оперативно получали ответы и необходимую поддержку, поэтому весь процесс прошел комфортно и понятно, – рассказал он.

И что важно – площадка помогает и самому организатору продавать имущество без затрат времени на лишнюю операционную деятельность.

– Учитывая сотрудничество АО Ощадбанк с аккредитованной по всем направлениям площадкой в системе Prozorro. Продажи – E-Tender, партнеры взяли на себя часть процессов взаимодействия с потенциальными покупателями, сопровождение участников аукциона персональным менеджером с момента регистрации до подписания договора, контроль оплаты гарантийных взносов, автоматизированный процесс подписания протоколов и другие организационные вопросы, – добавил Голинко.

Для крупного банка это возможность сосредоточиться на управлении активами и стратегических задачах без перегрузки команды.

Команда E-Tender сопровождает организаторов и участников «под ключ» на всех этапах: от подготовки лота или регистрации до подписания протокола и заключения договора. Предоставляем экспертные консультации, помогаем с документами и контролируем соблюдение требований процедуры.

Фото: E-Tender

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