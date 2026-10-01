Малозабезпечені сім’ї в Україні у жовтні 2026 року можуть отримувати державну підтримку за двома механізмами: державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям або базову соціальну допомогу (БСД).

Це різні програми, але одночасно отримувати їх не можна. БСД запровадили у 2025 році як експериментальний механізм.

Малозабезпечені сім’ї можуть отримувати державну соціальну допомогу за стандартною програмою або, якщо вони відповідають умовам експериментального проєкту, перейти на базову соціальну допомогу.

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Факти ICTV розібралися, якою є допомога малозабезпеченим сім’ям у жовтні 2026, як розраховують розміри виплат, хто може на них претендувати та через що можуть відмовити у призначенні.

Допомога малозабезпеченим сім’ям в Україні у жовтні 2026: які виплати можна отримати

Державна соціальна допомога малозабезпеченим сім’ям — стандартна програма підтримки, яка діє на підставі закону України Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям та постанови Кабміну №250.

Базова соціальна допомога запроваджена постановою Кабміну №371. Експериментальний проєкт стартував 1 липня 2025 року. Його мета об’єднати кілька видів державної підтримки в одну виплату, розмір якої розраховують окремо для кожної сім’ї.

Якщо сім’я вже отримує державну допомогу малозабезпеченим і має право на БСД, вона може подати заяву про намір отримувати базову допомогу. Після розрахунку родина бачить її розмір і вирішує, чи переходити на БСД. Якщо базову допомогу призначають, раніше призначені виплати, які вона замінює, припиняються.

Отже, державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям і БСД одночасно не виплачують.

Розмір допомоги малозабезпеченим сім’ям у жовтні 2026: як розраховують БСД

Базова соціальна допомога не має єдиної суми для всіх родин. У 2026 році для розрахунку використовують базову величину 4 500 грн.

У ПФУ пояснили, що підсумкова сума визначається як різниця між розрахунковою сумою для всіх членів сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом. Для БСД враховують доходи за три місяці, що передують місяцю звернення.

Розрахунок залежить від складу сім’ї:

4 500 грн — 100% базової величини для першого члена сім’ї, який подає заяву;

4 500 грн — 100% для кожної дитини до 18 років;

4 500 грн — 100% для людини з інвалідністю I або II групи;

3 150 грн — 70% для кожного наступного члена сім’ї.

Наприклад, для сім’ї з двома дорослими та двома дітьми розрахункова сума становитиме:

4 500 + 3 150 + 4 500 + 4 500 = 16 650 грн

Якщо середньомісячний дохід такої родини становить 10 000 грн, розмір БСД становитиме 6 650 грн.

Який розмір державної допомоги малозабезпеченим сім’ям у 2026 році

Звичайна допомога малозабезпеченим сім’ям розраховується за іншою формулою. Її розмір — це різниця між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом.

У 2026 році стаття 9 закону Про Державний бюджет України встановлює такі рівні забезпечення:

для працездатної особи — 60% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, або 1 996,80 грн;

для особи, яка втратила працездатність, та особи з інвалідністю — 100%, або 2 595 грн;

для дітей — 145% прожиткового мінімуму відповідного віку.

Для дітей це становить:

до 6 років — 4 084,65 грн;

від 6 до 18 років — 5 092,40 грн;

від 18 до 23 років для тих, хто навчається за денною або дуальною формою, — 4 825,60 грн.

Фактичний розмір допомоги залежить від доходу родини.

Кому можуть відмовити у державній соціальній допомозі

Пенсійний фонд у роз’ясненні від 21 вересня 2026 року називає кілька підстав, через які державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям можуть не призначити.

Зокрема, це стосується ситуацій, коли працездатна людина віком від 18 років протягом періоду врахування доходів сумарно понад три місяці не працювала, не перебувала на обліку в центрі зайнятості та за неї не сплачувався ЄСВ у необхідному розмірі.

Для цього правила є винятки. Вони, зокрема, стосуються догляду за маленькими дітьми, дітьми з інвалідністю, людьми з інвалідністю, особами віком від 80 років та деяких інших обставин. Окремі правила передбачені для сімей із територій бойових дій і громад, де є проблеми з доступом дітей до освіти.

Відмовити можуть і через майновий стан.

Основні підстави такі:

протягом 12 місяців перед зверненням член сім’ї здійснив покупку або іншу операцію на суму понад 50 тис. грн;

на депозитах або банківських рахунках родини є кошти на загальну суму понад 100 тис. грн, або на таку суму придбано ОВДП;

сім’я має другу квартиру або будинок, крім передбачених законодавством винятків;

у власності є більше одного автомобіля, з року випуску якого минуло менше 15 років.

Для кожної з цих підстав передбачені окремі винятки, тому рішення залежить від конкретних обставин сім’ї.

Як оформити допомогу малозабезпеченим сім’ям у жовтні 2026 року

Із 2025 року призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям здійснює Пенсійний фонд України. Звернутися можна до сервісного центру ПФУ, через ЦНАП або орган місцевого самоврядування, поштою чи онлайн через електронні сервіси ПФУ та Дію за технічної можливості.

Для звичайної допомоги основними документами є заява та декларація про доходи і майновий стан. Залежно від обставин можуть знадобитися додаткові документи, наприклад довідки про доходи, навчання дітей чи інші відомості. Якщо необхідні дані вже є в державних реєстрах, повторно подавати їх не потрібно.

Рішення ухвалюють не пізніше ніж протягом 10 днів після надходження всіх необхідних документів і відомостей.

БСД можна оформити через Дію або особисто в сервісному центрі ПФУ.

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