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Екс-очільника МЗС Кожару затримали за підозрою у вбивстві

Колишнього міністра закордонних справ України Леоніда Кожару затримали за підозрою у вбивстві. Йому невдовзі оберуть запобіжний захід.

Про це повідомляє заступник голови МВС Антон Геращенко.

Нагадаємо, 21 лютого у маєтку міністра закордонних справ в уряді Миколи Азарова Леоніда Кожари, знайшли тіло бізнесмена Сергія Старицького.

22 лютого національна поліція за погодженням із прокуратурою перекваліфікувала розпочате кримінальне провадження із самогубства на умисне вбивство.

Кожара мав право на зброю, яку було виявлено на місці загибелі Старицького, однак вона мала зберігатися у сейфі. 25 лютого Старицького поховали.

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