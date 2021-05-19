Україна посилить лінію українсько-російського кордону

Кабінет міністрів ухвалив рішення про посилення кордону з Росією та перекидає кошти, заплановані на інженерно-технічне облаштування українсько-молдовського кордону.
Тепер вони будуть використані для посилення українсько-російського кордону, а також територій, які знаходяться поблизу тимчасово окупованого Криму.
Відповідне розпорядження 19 квітня підписав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
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Згідно з планом, на кордоні з РФ мають створити нові прикордонні підрозділи, облаштувати кордон сучасною технікою для спостереження та сигналізації, а також створити системи земляних споруд та опорних пунктів.
Провокації на кордоні з РФ
За даними The New York Times, які видання отримало від Пентагону, неподалік українського кордону залишаються 80 тис. російських військових.
РФ відвела від України лише кілька тисяч військовослужбовців, решта підрозділів, а також важка військова техніка залишаються неподалік лінії держкордону.