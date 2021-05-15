Законопроект про статус олігархів в Україні або деолігархізацію наразі все ще в роботі, але найближчим часом його внесуть у Верховну Раду.

Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час брифінгу, зазначивши, що документ до парламенту вноситиме президент Володимир Зеленський.

– У мене є попередній проект закону, що стосується олігархів. Він зараз в роботі, його відпрацьовують фахівці. Найближчим часом ви всі його побачите. Він буде внесений від імені президента у Верховну Раду і всі ці дефініції щодо визначення терміну олігарх і хто підпадає під цю категорію стануть одразу всім відомі, – зазначив він.

Закон про олігархів

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що доручив РНБО, Офісу президента та Антимонопольному комітету підготувати законопроект щодо протидії впливу олігархів на політику та ухвалення законів.

Він анонсував, що документ повинен регламентувати, що буде з олігархами, як проти них будуть вводити санкції та як вони ставатимуть бізнесменами.