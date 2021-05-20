Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та повідомив про своє бачення майбутнього країни.

Головні напрямки розвитку він назвав під час прес-конференції з нагоди свого дворічного перебування на посаді очільника держави 20 травня 2021 року.

– Побудувати країну мрій, підняти нашу країну. Ми будемо будувати країну. Номер один – ми будуємо країну без олігархів. Я думаю, ви бачите перші кроки, до яких я довго готувався, – зазначив Володимир Зеленський.

Крім того, він нагадав про важливість боротьби з кримінальними авторитетами та пропагандою.

– Ми будуємо країну, яка не чекає лише на санкційну політику інших держав, а яка самостійно захищає свій суверенітет, яка сама бореться з пропагандою, контрабандою, проводить потужну санкційну політику проти кримінальних авторитетів, – додав президент.

Також Зеленський відзначив важливість проведення судової реформи, реалізації планів з перетворення України на державу у смартфоні.

Повідомив очільник країни і про важливість будівництва.

– Ми будуємо країну, яка будує. І це бачать українські громадяни. Тисячі кілометрів нових доріг побудовано чи відремонтовано, сотні шкіл, дитячих садочків, стадіонів. Ми будуємо аеропорти, КПВВ, ЦНАПи, – підсумував він.

Прес-конференція Зеленського

20 травня 2021 року Володимир Зеленський організував прес-конференцію.

Привід – його перебування на посаді очільника країни два роки.

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