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Факти / Україна
Валентина Летяк |

Зеленський: Щодо пенсій – справедливості поки що не бачу

Володимир Зеленський

Підбиваючи підсумки за два роки каденції, президент Володимир Зеленський під час прес-конференції заявив, що наразі не бачить справедливості у питанні пенсійного забезпечення  в Україні.

– Щодо пенсій – справедливості я поки що не бачу. Буде пенсійна реформа. Водночас програма 80+ запрацювала, – наголосив глава держави.

За його словами, у 2021 році 75-річні пенсіонери також отримають підвищені пенсії в рамках другого етапу реформи, але цього замало.

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Коли середня пенсія буде 7 тис. грн

У Міністерстві соціальної політики кажуть, що 7 тис. грн – така середня пенсія буде в Україні, коли запрацює накопичувальна система.

Водночас глава Мінсоцполітики Марина Лазебна важає, що навіть при сьогоднішніх мінімальних доходах кожен зміг би отримувати таку пенсію з двох джерел – солідарного та накопичувального рівнів.

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