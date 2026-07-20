Американська оборонна компанія Lockheed Martin оголосила про розробку нового перехоплювача PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE) для системи протиповітряної оборони Patriot, який коштуватиме менш ніж половину вартості нинішніх ракет PAC-3 MSE.

Про це компанія повідомила під час міжнародного авіасалону у британському Фарнборо, пише Reuters.

Що відомо про новий перехоплювач PAC-3 ACE

За даними Lockheed Martin, одна ракета PAC-3 MSE нині коштує близько $4 млн, тоді як новий перехоплювач PAC-3 ACE має стати значно дешевшою альтернативою без втрати бойової ефективності.

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Компанія очікує, що початкове виробництво ракет може стартувати протягом 36 місяців. Розробляти й випускати нову ракету планують у співпраці з американськими та європейськими оборонними підприємствами.

Президент підрозділу Lockheed Martin Missiles and Fire Control Тім Кейхілл заявив, що американські військові та їхні союзники потребують бойового рішення, яке поєднуватиме ефективність із нижчою вартістю.

За словами представника компанії, новий перехоплювач покликаний допомогти військовим ефективніше протидіяти масованим атакам дронів і ракет, а також здешевити експлуатацію систем ППО.

Попит на ракети Patriot різко зріс після початку повномасштабної війни Росії проти України. Україна використовує ці комплекси для перехоплення російських балістичних ракет, а президент Володимир Зеленський неодноразово закликав партнерів збільшити постачання як самих систем, так і ракет до них.

Додатковий попит на сучасні засоби протиповітряної оборони сформували також конфлікти на Близькому Сході, зокрема ракетні удари між Іраном, Ізраїлем і США. Це призвело до скорочення запасів перехоплювачів та виявило обмежені виробничі можливості західної оборонної промисловості.

У Lockheed Martin також визнають, що ринок озброєнь швидко змінюється. Традиційні оборонні концерни дедалі активніше конкурують зі стартапами, які пропонують дешевші технології та здатні швидше масштабувати виробництво зброї.

Поява дешевшого перехоплювача може зробити експлуатацію систем Patriot економічно вигіднішою для країн, які використовують ці комплекси. Це особливо актуально на тлі зростання кількості масованих атак безпілотниками та ракетами, коли витрати на перехоплення повітряних цілей стають одним із ключових факторів ефективності протиповітряної оборони, наголошують журналісти.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі ведеться робота над отриманням Україною ліцензій для виробництва ракет для Patriot.

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