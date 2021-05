Європейський Союз виділив нову допомогу у розмірі €25,4 млн людям, які постраждали від конфлікту на Донбасі. ЄС підтримує реформи та територіальну цілісність України.

Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.

Glad to speak again to @ZelenskyyUa

I reiterated the EU’s unyielding support for Ukraine’s reforms and territorial integrity.

We announced new aid worth €25.4 million to help people suffering from the conflict.

We also stands by Ukraine in the fight against #COVID19.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 27, 2021