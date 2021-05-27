Європейський Союз виділив нову допомогу у розмірі €25,4 млн людям, які постраждали від конфлікту на Донбасі. ЄС підтримує реформи та територіальну цілісність України.
Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен.
– Рада знову поговорити з президентом України Володимиром Зеленським. Я підтвердила незмінну підтримку ЄС реформ і територіальної цілісності України. Ми оголосили про нову підтримку в розмірі €25,4 млн на допомогу людям, які постраждали від конфлікту. Ми також підтримуємо Україну в боротьбі з Covid-19, – написала вона в Twitter.
Glad to speak again to @ZelenskyyUa
I reiterated the EU’s unyielding support for Ukraine’s reforms and territorial integrity.
We announced new aid worth €25.4 million to help people suffering from the conflict.
We also stands by Ukraine in the fight against #COVID19.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 27, 2021
На сайті Єврокомісії зазначається, що з початку конфлікту на Донбасі на загальний обсяг гуманітарної допомоги ЄС досяг €190 млн.
– Заявлене фінансування допоможе людям, які постраждали від наслідків конфлікту, отримати доступ до медичних послуг, включаючи підвищення рівня готовності та реагування на пандемію Covid- 19, а також до послуг з отримання захисту, зокрема юридичної підтримки, – наголошується в заяві.
Передбачається, що виділена допомога дозволить відремонтувати пошкоджені будинки, школи та лікарні, а також забезпечить доступ населенню до питної води та освіти в умовах надзвичайних ситуацій. У пріоритеті будуть літні люди та особи з обмеженими можливостями.
Бойовики не пропустили гуманітарну допомогу
У лютому бойовики на КПВВ Щастя не пропустили гуманітарний вантаж від ООН в тимчасово окуповану Луганську область.
Тоді на окуповану територію хотіли доставити на 11 вантажівках вантаж вагою приблизно 136 тонн.