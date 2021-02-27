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Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

Гуманитарный груз от ООН боевики не пропустили на оккупированную территорию

Боевики на КПВВ Счастье не пропустили на временно оккупированную Луганскую область гуманитарный груз от ООН.

ООН гуманитарка

Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС.

Предполагалось на оккупированную территорию поставить на 11 грузовиках груз весом примерно 136 тонн. Помощь предназначена для учебных заведений, медицинских учреждений и для социально незащищенных граждан.

Пока решается вопрос по повторной доставке груза на временно оккупированную территорию Украины.

Обострение на Донбассе

27 февраля в результате обострения в зоне проведения ООС ранения получили 11 украинских военных.

Боевики 14 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

Источник: Штаб ООС

Фото: Depositphotos

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