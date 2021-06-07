Сьогодні президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден проведуть телефонну розмову перед зустріччю американського і російського лідерів у Женеві.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

– Сьогодні відбудеться телефонна розмова двох президентів – України та США. Мета розмови очевидна – обмін думками з актуальних питань глобальної безпеки, а також уточнення партнерських позицій щодо ситуації на українському Донбасі, – заявив він.

За його словами, Зеленський і Байден обговорять питання щодо ситуації на східному кордоні України і в цілому щодо спектру українсько-російських відносин.

Зустріч Байдена і Путіна

У Женеві (Швейцарія) 16 червня відбудеться зустріч президентів США і Росії.

Під час цього саміту Джо Байден і Володимир Путін обговорять низку питань, зокрема агресію РФ проти України.

У Білому домі заявили, що у президентів буде непроста розмова. Однак американський лідер не поступатиметься.