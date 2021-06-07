— Сегодня состоится телефонный разговор двух президентов — Украины и США. Цель разговора очевидна — обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной безопасности, а также уточнение партнерских позиций насчет ситуации на украинском Донбассе, — заявил он.

Я готов защищать Украину: Зеленский хочет встретиться с Байденом раньше Путина

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден проведут телефонный разговор перед встречей американского и российского лидеров в Женеве.

По его словам, Зеленский и Байден обсудят вопросы касательно ситуации на восточной границе Украины и в целом по спектру украинско-российских отношений.

Встреча Байдена и Путина

В Женеве (Швейцария) 16 июня состоится встреча президентов США и России.

Во время этого саммита Джо Байден и Владимир Путин обсудят ряд вопросов, в частности и агрессию РФ против Украины.

В Белом доме заявили, что у президентов будет непростой разговор. Однако американский лидер не будет уступать.