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Факты / Украина / Политика
Максим Зайченко |

Перед встречей с Путиным: Зеленский и Байден сегодня проведут телефонный разговор

Перед встречей с Путиным: Зеленский и Байден сегодня проведут телефонный разговор

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден проведут телефонный разговор перед встречей американского и российского лидеров в Женеве.

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Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

— Сегодня состоится телефонный разговор двух президентов — Украины и США. Цель разговора очевидна — обмен мнениями по актуальным вопросам глобальной безопасности, а также уточнение партнерских позиций насчет ситуации на украинском Донбассе, — заявил он.

По его словам, Зеленский и Байден обсудят вопросы касательно ситуации на восточной границе Украины и в целом по спектру украинско-российских отношений.

Встреча Байдена и Путина

В Женеве (Швейцария) 16 июня состоится встреча президентов США и России.

Во время этого саммита Джо Байден и Владимир Путин обсудят ряд вопросов, в частности и агрессию РФ против Украины.

В Белом доме заявили, что у президентов будет непростой разговор. Однако американский лидер не будет уступать.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Depositphotos

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