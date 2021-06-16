Німеччина може змінити позицію щодо Північного потоку-2 після виборів канцлера – Кулеба

Позиція Німеччини щодо газопроводу Північний потік-2 може змінитися після виборів нового канцлера, які заплановані в країні на вересень 2021 року.

Таку думку висловив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

– Насправді в Німеччині є багато голосів проти Північного потоку-2, тому позиція Берліну може змінитися після майбутніх виборів. США також не відмовилися повністю від санкцій. Це швидше перерва. Тому наша боротьба за збереження національних інтересів України і європейської безпеки продовжуватиметься, – зазначив він.

Також Дмитро Кулеба додав, що дуже небезпечно для загальної євроатлантичної безпеки і єдності передавати в руки президента РФ Володимира Путіна таку потужну політичну зброю, як Північний потік-2.

Умови для запуску Північного потоку-2

Днями Дмитро Кулеба нагадав, що Україна проти запуску російського газопроводу Північний потік-2, оскільки він становить загрозу безпеці країни.

Тому, на думку очільника МЗС, умовою запуску російського проекту повинна бути деоккупація українських територій і енергобезпека країни.

Джерело: Ceenergy News