Україна проти запуску російського газопроводу Північний потік-2, оскільки це загалом загроза безпеці країни – не тільки економіці, написав у Twitter глава МЗС Дмитро Кулеба.

У зв’язку з цим, на його думку, умовою запуску російського проекту повинна бути деоккупація українських територій і енергобезпека країни – “це буде чесна компенсація загроз”.

Кулеба додав, що вже озвучив таку позицію Києва на переговорах минулого тижня в Берліні.

Дмитро Кулеба говорив, що Україна готова розглянути можливість отримання компенсації через припинення транзиту після запуску російського газопроводу Північний потік-2.

За його словами, не факт, що Київ влаштують умови, які будуть запропоновані, однак розглянути їх українська влада згодна.

Кулеба вважає, що Північний потік-2 потрібно використовувати як важіль для тиску на РФ для досягнення конструктивної позиції щодо мирного діалогу.