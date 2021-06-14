Україна проти запуску російського газопроводу Північний потік-2, оскільки це загалом загроза безпеці країни – не тільки економіці, написав у Twitter глава МЗС Дмитро Кулеба.
У зв’язку з цим, на його думку, умовою запуску російського проекту повинна бути деоккупація українських територій і енергобезпека країни – “це буде чесна компенсація загроз”.
Кулеба додав, що вже озвучив таку позицію Києва на переговорах минулого тижня в Берліні.
Дмитро Кулеба говорив, що Україна готова розглянути можливість отримання компенсації через припинення транзиту після запуску російського газопроводу Північний потік-2.
За його словами, не факт, що Київ влаштують умови, які будуть запропоновані, однак розглянути їх українська влада згодна.
Кулеба вважає, що Північний потік-2 потрібно використовувати як важіль для тиску на РФ для досягнення конструктивної позиції щодо мирного діалогу.