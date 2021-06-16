Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Германия может изменить позицию по Северному потоку-2 после выборов канцлера — Кулеба

Дмитро Кулеба

Позиция Германии по газопроводу Северный поток-2 может измениться после выборов нового канцлера, которые запланированы в стране на сентябрь 2021 года.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

— На самом деле в Германии есть много голосов против Северного потока-2, поэтому позиция Берлина может измениться после предстоящих выборов. США также не отказались полностью от санкций. Это скорее перерыв. Поэтому наша борьба за сохранение национальных интересов Украины и европейской безопасности будет продолжаться, — отметил он.

Читайте
Кулеба: Вывод войск РФ из Донбасса - гарантия безопасности за Северный поток-2

Также Дмитрий Кулеба добавил, что очень опасно для общей евроатлантической безопасности и единства передавать в руки президента РФ Владимира Путина такое мощное политическое оружие, как Северный поток-2.

Условия для запуска Северного потока-2

На днях Дмитрий Кулеба напомнил, что Украина против запуска российского газопровода Северный поток-2, поскольку он представляет угрозу безопасности страны.

Поэтому, по мнению главы МИД, условием запуска российского проекта должна быть деоккупация украинских территорий и энергобезопасность страны.

Источник: Ceenergy News

Фото: УНИАН

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка