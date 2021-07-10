Президентський рейтинг продовжує очолювати чинний президент України Володимир Зеленський. 28,8% громадян, які визначилися з вибором, готові підтримати його на виборах, якби вони відбувалися найближчого тижня.

Про це свідчать результати соцдослідження центру Социс.

Водночас за п’ятого президента України, лідера політпартії Європейська солідарність Петра Порошенка готові проголосувати 18,4% українців.

На третьому місці лідер партії Сила і честь Ігорь Смешко – 10,3% респондентів підтримують його.

Четверту сходинку посідає лідер Батьківщини Юлія Тимошенко – 8,5%, п’яту – лідер партії Опозиційна платформа – за життя Юрій Бойко – 7,9%.

Також 4,2% українців готові підтримати лідера Української стратегії Володимира Гройсмана, 4,1% – спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, 3,9% – екс-нардепа Євгена Мураєва, 3,4% – нардепа Віктора Медведчука.

Решта претендентів мають підтримку нижче 3%.

Водночас Зеленський здобуває перемогу і в другому турі – у всіх можливих варіантах із найближчими опонентами.

Зокрема, у парі з Порошенком – результат голосування 60% проти 40% відповідно, у парі з Бойком – 76% проти 24%.

Соціологічне дослідження центр Социс проводив на всій території України, крім тимчасово окупованих територій, 25-30 червня 2021 року.

Методом телефонного опитування САТІ опитали 2 тис. респондентів віком від 18 років.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 не перевищує 2,1%.

Джерело: Социс