Президентский рейтинг продолжает возглавлять действующий президент Украины Владимир Зеленский. 28,8% граждан, определившихся с выбором, готовы поддержать его на выборах, если бы они состоялись в ближайшую неделю.

Об этом свидетельствуют результаты социсследования центра Социс.

В то же время за пятого президента Украины, лидера политпартии Европейская солидарность Петра Порошенко готовы проголосовать 18,4% украинцев.

На третьем месте лидер партии Сила и честь Игорь Смешко — 10,3% респондентов поддерживают его.

Четвертую строчку занимает лидер Батькивщины Юлия Тимошенко — 8,5%, пятую — лидер партии Оппозиционная платформа — за жизнь Юрий Бойко — 7,9%.

Также 4,2% украинцев готовы поддержать лидера Украинской стратегии Владимира Гройсмана, 4,1% — спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, 3,9% — экс-нардепа Евгения Мураева, 3,4% — нардепа Виктора Медведчука.

Остальные претенденты имеют поддержку ниже 3%.

В то же время Зеленский одерживает победу и во втором туре — во всех возможных вариантах с ближайшими оппонентами.

В частности, в паре с Порошенко — результат голосования 60% против 40% соответственно, в паре с Бойко — 76% против 24%.

Социологическое исследование центр Социс проводил на всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий, 25-30 июня 2021 года.

Методом телефонного опроса САТІ опросили 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,1%.

Источник: Социс