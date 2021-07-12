Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем’єром федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія та головою ХДС Арміном Лашетом у рамках робочого візиту до Німеччини.



Під час зустрічі Зеленський наголосив на важливості для України підтримки Німеччини у питанні відновлення територіальної цілісності та суверенітету.

– Для України важливо, щоб наступний Федеральний уряд продовжив політику підтримки України в питанні відновлення суверенітету й територіальної цілісності, сприяв єдності ЄС щодо європейської інтеграції та членства України в НАТО, – заявив глава держави.

Президент зауважив, що понад 60% громадян України підтримують вступ до Європейського Союзу.

Було розглянуто питання запуску в експлуатацію газогону Північний потік-2. Зеленський вкотре сказав, що запуск газопроводу несе пряму загрозу енергетичній безпеці європейських країн.

Також політики обговорили переговори у Мінському та Нормандському форматах, розвиток торговельно-економічного співробітництва та боротьбу із пандемією коронавірусу.

Зустріч із Меркель

12 липня о 20.00 за Києвом запланована зустріч Зеленського із канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Вона відбудеться за вечерею у Федеральній канцелярії.

Детальніше про зустріч Зеленського і Меркель та очікування від неї, читайте в матеріалі Фактів ICTV.