16 липня Рада національної безпеки та оборони застосувала персональні спеціальні економічні обмеження стосовно дев’яти осіб, які перебувають під санкціями США.

Питання щодо запровадження санкцій щодо ще 17 осіб опрацьовується.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, рішення залежно від необхідності буде ухвалено на наступних засіданнях.

– На засіданні мова йшла про окремий список, який підготував Кабінет Міністрів. Із цього питання доповідав прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Окремо був список, який подавала Служба безпеки України. Частину із 25 організацій та підприємств відправили на двотижневе додаткове доопрацювання, – зазначив секретар РНБО.

Під санкції Мінфіну США потрапили 130 громадян. Станом на 16 липня чотири особи із списку померли.

18 червня РНБО застосували санкції до 100 осіб. Після сьогоднішнього засідання Рада нацбезпеки та оборони продовжить опрацьовувати рішення щодо ще 17 осіб.

Фото: РНБО