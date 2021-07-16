В п’ятницю, 16 липня голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, нардеп з фракції Слуга народу Денис Монастирський може очолити Міністерство внутрішніх справ. Після чого його крісло в парламенті стане вакантним.

Потенційним кандидатом на можливе вільне місце у фракції Слуга народу є 28-річний житель Сум Антон Швачко.

Факти ICTV дізнались, хто такий Антон Швачко та чому, саме він є наймовірнішим претендентом на вакантне місце у парламенті.

Що відомо про Антона Швачка

Антон Швачко народився 11 грудня 1992 року в Сумах. Навчався у Сумському національному аграрному університеті на факультеті маркетингу.

Здобув освітньо-кваліфікаційний рівень магістра за спеціальністю Інженер-технолог ресторанного бізнесу. Маркетолог.

У 2019 році на позачергових парламентських виборах він балотувався під 139-м номером, однак місце в ВР не отримав.

Під час подачі документів кандидатів від Слуги народу до Центрвиборчкому Швачко зазначав, що він безпартійний та безробітний.

У той період проживав в Сумах та був не судимий.

Наприкінці червня 2021 року Антона Швачка обрали головою обласного секретаріату партії СН в Сумській області.

Декларація Антона Швачко

У декларації за 2018 рік, яку Швачко подав перед балотуванням в нардепи, вказано дві квартири в Сумах.

Квартирою площею 30,67 кв. м він володіє разом з матір’ю. А іншою – площею 85,2 кв. м володіє сам.

Також у декларації вказано ще один житловий будинок площею 40.5 кв.м та земельна ділянка у Сумах. Вони оформлені на матір потенційного нардепа Надію Швачко.

У декларації Антон ще зазначив, що зберігає готівкою $27 тис., €15 тис. і 250 тис. грн. Окрім цього, на рахунку в ПриватБанку у нього є 283 650 тис. грн.

Відставка Авакова та звільнення мандату Монастирського

15 липня 2021 року нардепи відправили у відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Водночас президент Володимир Зеленський запропонував одного кандидата на посаду міністра – Дениса Монастирського.

Сам Монастирський підтвердив, що претендуватиме на цю посаду, заявивши, що йде на жертву.

Якщо Монастирського призначать міністром, то він повинен скласти депутатський мандат. А його місце в парламенті має зайняти наступна людина в партійному списку Слуги народу.

Саме так у червні 2020-го ЦВК наділила повноваженнями Дениса Маслова. Він під 138-м номером посів у ВР місце Олександра Ткаченка, який став міністром культури та інформполітики.

Таку ж процедуру отримання мандата може пройти наступний член партійного списку Антона Швачко.

Фото: Антон Швачко