Верховна Рада України здійснила закупівлю автомобілів Toyota Camry Comfort загальною вартістю майже 18 млн грн.

Про це йдеться в договорі, розміщеному в електронній системі ProZorrо 6 серпня 2021 року.

Зазначається, що замовником виступає Автобаза Управління справами апарату Верховної Ради, а загальна сума придбаних автомобілів становить 17,9 млн грн.

Вартість однієї автівки Toyota Camry Comfort – 852 тис. 857 грн. Усі машини повинні бути чорного кольору і 2021 року випуску.

Об’єм двигуна становитиме 2,48 куб., також авто має бути обладнане акустичним лобовим склом з тонованого смугою, обігрівом заднього скла з автотаймером, підігрівом сидінь та клімат-і круїз-контролем.

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Це не найдорожчий транспортний засіб придбаний державними установами. Раніше НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) придбала легковий автомобіль Mazda CX-9 вартістю 1,2 млн грн.

Джерело: ProZorro