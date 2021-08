Заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова заявила, що участь в установчому саміті Кримської платформи візьмуть понад 30 країн.

Станом на 6 серпня свою участь вже підтвердили 33 країни-учасниці, повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба.

Today, one more foreign President confirmed participation in the Crimea Platform summit on August 23rd. The number of participants has risen to 33. International support of the Crimea Platform keeps growing and so will the number of new confirmations ????

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 6, 2021