Заступник міністра закордонних справ Еміне Джапарова заявила, що участь в установчому саміті Кримської платформи візьмуть понад 30 країн.

Станом на 6 серпня свою участь вже підтвердили 33 країни-учасниці, повідомив голова МЗС Дмитро Кулеба.

Today, one more foreign President confirmed participation in the Crimea Platform summit on August 23rd. The number of participants has risen to 33. International support of the Crimea Platform keeps growing and so will the number of new confirmations ???? — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 6, 2021

За словами Джапарової, остаточного прогнозу МЗС поки що не робить, але очікує близько 40 країн.

– Ми не хочемо робити прогнозів, але вже сьогодні це більше 30 країн. І ми думаємо, що до чотирьох десятків країн у нас будуть представлені на різних рівнях під час саміту Кримської платформи, – розповіла Джапарова 6 серпня.

Заступниця глави МЗС також наголосила, що України очікує офіційного підтвердження від деяких країн (до 10).

Джапарова заявила, що сам саміт 23 серпня відбудеться в конгресно-виставковому центрі Парковий і матиме дві частини.

Першу частину відкриває співачка Джамала із піснею 1944.

– Ми дуже хочемо не просто формально підійти до саміту, щоб ми просто слухали офіційні промови, а щоб був і певний культурно-художній супровід, – розповіла політик.

Після цього, за словами Джапарової, виступить Володимир Зеленський, прем’єр Денис Шмигаль та спікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

Свою промову виголосить лідер кримських татар Мустафа Джемілєв та голови усіх іноземних делегацій.

Після цього відбудеться офіційна частина форуму.

– Ми хочемо, щоб в Парковому не просто були стіни, а щоб там була низка інтерактивних можливостей зануритися в те, що сьогодні є Крим, через культуру і мистецтво, – сказала Джапарова.

Заступник Кулеби розповіла, що планується чотири панельних дискусії на різні теми та різного рівня важливості.

Фото: МЗС