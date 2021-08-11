Президент України Володимир Зеленський провів низку кадрових змін у складі Національної ради реформ.

Про це свідчить відповідний указ №349, оприлюднений 11 серпня 2021 року.

Згідно з указом, до складу членів Нацради реформ, які беруть участь в усіх питаннях її роботи, вводиться перший віце-прем’єр-міністр України Олексій Любченко.

До складу членів, яких запрошують для розгляду окремих питань, указом вводиться міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський, голова Міністерства енергетики Герман Галущенко, міністр інфраструктури Олександр Кубраков, а також голова МОЗ Віктор Ляшко та віце-прем’єр і міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

Також у склад членів Національної ради реформ, які запрошуються для розв’язання певних питань, затверджено голову МВС України Дениса Монастирського.

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Своїм указом Зеленський вивів зі складу відомства колишніх очільників міністерств Арсена Авакова, Юрія Вітренка, Владислава Криклія, Ігоря Петрашка та Максима Степанова.

У повідомленні наголошується, що указ набуває чинності вже у день його оприлюднення.