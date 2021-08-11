Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд кадровых изменений в составе Национального совета реформ.

Об этом свидетельствует соответствующий указ №349, обнародованный 11 августа 2021 года.

Согласно указу, в состав членов Нацсовета реформ, которые участвуют во всех вопросах его работы, вводится первый вице-премьер-министр Украины Алексей Любченко.

В состав членов, которых приглашают для рассмотрения отдельных вопросов, указом вводится министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский, глава Министерства энергетики Герман Галущенко, министр инфраструктуры Александр Кубраков, а также глава Минздрава Виктор Ляшко и вице-премьер и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Также в состав членов Национального совета реформ, которые приглашаются для решения определенных вопросов, утвержден глава МВД Украины Денис Монастырский.

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Своим указом Зеленский вывел из состава ведомства бывших руководителей министерств Арсена Авакова, Юрия Витренко, Владислава Криклия, Игоря Петрашко и Максима Степанова.

В сообщении отмечается, что указ вступает в силу уже в день его опубликования.