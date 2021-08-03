Глава держави Володимир Зеленський підписав новий закон щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів. За даними Офісу президента, цей крок – важлива складова судової реформи в Україні.

Верховна Рада ухвалила ініціативу Про внесення змін до Закону України Про судоустрій і статус суддів 13 липня. А 3 серпня закон підписав президент. Документ набирає чинності 4 серпня.

Ця законодавча ініціатива стала важливим першим етапом судової реформи у нашій країни, оскільки це дасть можливість сформувати ВККС, на яку покладуть функції з добору та оцінювання суддів.

Згідно із документом, членів ВККС призначатиме Вища рада правосуддя за результатами відкритого конкурсу, який проведуть за участі представників міжнародних організацій.

Водночас його проведе спеціальна конкурсна комісія. До її складу увійдуть троє чинних суддів (або у відставці, але у цьому випадку їх має запропонувати Рада суддів України) та три особи, запропоновані міжнародними та іноземними організаціями.

Проте запропоновані кандидати мають протягом останнім п’яти років надавати Україні технічну допомогу у сфері судової реформи, а також в запобіганні та протидії корупції. Перераховані організації мають погодити свою пропозицію щодо спільного списку кандидатів.

Читайте Зеленський підписав закон про перейменування Дня захисника України

За даними Офісу президента, голос членів конкурсної комісії буде вирішальним. Рішення вважатиметься ухваленим, якщо за нього проголосують щонайменше чотири члени комісії (з яких двох запропонували міжнародні організації).

Якщо вони рівно розподіляться, тоді вирішальними вважатимуться голоси трьох членів комісії, з яких двох запропонували міжнародні організації. Термін повноважень першого складу комісії припиниться через два роки після призначення повноцінного складу ВККС.

Наступний склад формується у такий спосіб: троє осіб серед чинних судів (або у відставці, запропонованих Радою суддів) та ще троє людей, окремо запропонованих Радою прокурорів, Радою адвокатів та Президією Національної академії правових наук України.

16-х членів ВККС призначатиме Вища рада правосуддя терміном на чотири роки за результатами конкурсу. Одна з ключових вимог – половина з них мають бути чинними суддями (або у відставці), а також всі кандидати повинні відповідати критеріям доброчесності.