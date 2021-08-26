Інформації про поранених українців в результаті вибуху поблизу аеропорту Кабула в Афганістані поки не надходило. Міністерство закордонних справ тримає ситуацію на особливому контролі.

Про це у Twitter повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

– Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба доручив посольству України в Таджикистані тримати на особливому контролі ситуацію у зв’язку з вибухом поблизу аеропорту Кабула. Інформація про наявність постраждалих українців поки не надходила, – написав він.

Міністр закордонних справ @DmytroKuleba доручив посольству України в Таджикистані тримати на особливому контролі ситуацію у зв’язку із вибухом поблизу аеропорту Кабула. Інформація про наявність постраждалих українців наразі не надходила. #КонсулПоруч — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) August 26, 2021

Нагадаємо, офіційні особи США підтвердили, що вибух біля аеропорту в Кабулі стався біля одного з вхідних воріт і, мабуть, є нападом терориста-смертника.

Біля воріт були натовпу афганців, які намагаються отримати доступ в аеропорт. Місцеві ЗМІ вже повідомили, що в результаті вибуху загинули щонайменше двоє людей і десятки поранені.

Напередодні в Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що в Афганістані може відбутися теракт, через загрозу якого західні країни згортають евакуацію.